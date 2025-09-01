DAN AIR introduce zboruri regulate și spre Aleppo, Siria

Din 25 septembrie, companie aeriană privată DAN AIR, 100% românească, va efectua zboruri regulate către un nou oraș din Siria, Aleppo.

Operatorul aerian își extinde astfel operațiunile în țara din Orientul Mijlociu, care au debutat odată cu inaugurarea rutei București-Damasc-București, pe 15 iunie. DAN AIR este prima companie din Uniunea Europeană care operează zboruri directe între Siria și Europa. Biletele pentru această nouă rută au fost deja puse în vânzare pe site-ul companiei.

București-Aleppo-București, de două ori pe săptâmână

Această dezvoltare strategică a fost posibilă în baza acordurilor bilaterale dintre România și Siria și a desemnării oficiale primite de compania aeriană 100% românească, DAN AIR, de la Ministerul Transporturilor, în iulie, și aprobată de autoritățile siriene, în august.

Zborurile București-Aleppo-București vor avea loc săptămânal, în zilele de joi și duminică, și vor fi operate cu o aeronavă Airbus A319, cu 144 de locuri.

Peste 11.000 de pasageri sirieni, transportați pe ruta București-Damasc-București

Operațiunile DAN AIR în Siria au început odată cu lansarea rutei București-Damasc-București, pe 15 iunie. De atunci, până în prezent, compania a transportat peste 11.000 de pasageri.

Majoritatea pasagerilor transportați sunt cetățeni sirieni care și-au dorit reconectarea cu familiile lor și reîntoarcerea în țară după schimbarea regimului de la Damasc, ce a avut loc la final de 2024.

99% dintre zborurile efectuate au fost operate la timp, iar 1% au avut întârzieri generate de închiderea spațiului aerian în Siria, în urma conflictului militar din Orientul Mijlociu dintre Israel și Iran.