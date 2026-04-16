Despăgubiri de 7 milioane de lei din CASCO, plătite zilnic de asigurători, în 2025

Despăgubiri de 7 milioane de lei din CASCO au fost plătite de asigurători, zilnic, în 2025, acestea însumând peste 2,56 miliarde lei, în creștere cu 8% față de anul anterior, potrivit UNSAR.

Și numărul dosarelor de daună s-a menținut la un nivel ridicat, depășind 276.000 în 2025. „Practic, în medie, la fiecare două minute, un șofer din România este despăgubit în baza unei polițe CASCO pentru daunele suferite de propriul vehicul, într-un context în care frecvența incidentelor rămâne ridicată”, conform unui comunicatu al UNSAR.

Asigurările CASCO oferă protecție pentru o gamă largă de riscuri, inclusiv avarii, furt sau fenomene naturale, contribuind la stabilitatea financiară a șoferilor și la menținerea mobilității acestora.

„Aceste polițe devin tot mai relevante. Pentru tot mai mulți șoferi, CASCO nu mai este o opțiune, ci o necesitate, iar creșterea valorii autovehiculelor și a costurilor de reparație face ca protecția oferită de CASCO să fie esențială în gestionarea riscurilor cotidiene”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte & director general al UNSAR.

„Cu sute de dosare de daună gestionate zilnic, devine evident că riscurile sunt parte din rutina fiecărui șofer. Asigurările CASCO oferă siguranță financiară și contribuie la reducerea stresului asociat evenimentelor neprevăzute”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.