DiscoverEU: 40.000 de bilete de călătorie gratuite pentru tinerii care împlinesc 18 ani în 2025

Comisia Europeană (CE) oferă 40.000 de bilete de călătorie gratuite pentru tinerii care împlinesc 18 ani în 2025. Înscrierile se fac până pe 13 noiembrie, pe Portalul european pentru tineret.

Aceasta este o acțiune a programului Erasmus+, iar biletele se acordă cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înființarea zonei Schengen.

Beneficiarii sunt persoanele născute între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007, cetățeni ai Uniunii Europene sau ai unei țări terțe asociate programului Erasmus+.

Cei selectați vor avea posibilitatea de a călători gratuit timp de maximum 30 de zile, în perioada 1 martie 2026-31 mai 2027. vor primi un card de reducere pentru transport public, cultură, cazare, masă, sport și alte servicii în 36 de țări europene.