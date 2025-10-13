DN69A, drum de legătură între A1 și DN69, a fost dat în circulație

Pe 13 octombrie, a fost dat în circulație DN69A, cu o lungime de 9,9 km, care face legătura dintre Autostrada A1 Arad-Timișoara și DN 69.

Contractul care a permis finalizarea acestui drum, în valoare de 235,88 milioane de lei (fără TVA), a fost semnat în vara anului 2024.

Finanțarea investiției a fost asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

„DN69A este construit la profil de drum național cu 4 benzi (2 benzi pe sens). De astăzi, accesul între Timișoara și A1 se va face mult mai rapid, pe o variantă mult mai scurtă decât cea oferită până acum de nodurile rutiere de la Remetea Mare și Giarmata”, a scris pe Facebook fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu.