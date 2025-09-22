DNA: Doi administratori de firme de ride-sharing, plasați sub control judiciar

Procurorii DNA i-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma perchezițiilor din 19 septembrie, pe doi administratori ai unor firme de ride-sharing și livrări, acuzați că au produs evaziune fiscală de peste 18,6 milioane de lei.

Potrivit DNA, inculpatul E.T., asociat și administrator în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, este acuzat de comiterea a două infracțiuni de evaziune fiscală, în formă continuată. El a fost reținut de anchetatori pentru 24 de ore, însă judecătorii din cadrul Tribunalului București au decis măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de acesta.

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 19 septembrie 2025, față de inculpata M.A.G., administrator în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, pentru comiterea a două infracțiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

În ordonanța procurorilor se arată că „în perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul E.T., în calitate de administrator în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu inculpata M.A.G., în scopul sustragerii de la obligațiile fiscale, ar fi ascuns sursa impozabilă, prin plata la negru a salariilor către proprii angajați, prin operațiuni care nu ar fi fost înregistrate în evidența contabilă și nu ar fi fost declarate organelor fiscale, cu consecința cauzării unui prejudiciu bugetului de stat în cuantum de total de 11.580.140 lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale cu reținere la sursă și contribuție asigurătorie de muncă)”.

În aceeași perioadă menționată anterior, cei doi inculpați, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi omis înregistrarea în evidența contabilă a celor patru societăți comerciale și nu ar fi declarat organelor fiscale veniturile impozabile, cu consecința cauzării unui prejudiciu bugetului de stat, în cuantum total de 7.088.736 lei.

Până la acest moment, prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 18.668.876 lei.

În concret, aproximativ 90% dintre șoferii sau curierii care prestau servicii în cadrul acestor societăți administrate în fapt de către cei doi inculpați, nu ar fi fost angajați cu carte de muncă, iar pentru aceștia nu ar fi fost declarate și achitate contribuțiile datorate bugetului de stat.

Astfel, în această manieră, veniturile obținute prin intermediul acestor societăți ar fi fost împărțite în mod egal de către cei doi inculpați, fiecare obținând săptămânal sume cuprinse între 15.000 de lei și 23.000 de lei.

Totodată, în momentul în care una dintre societățile în cauză era supusă unui control desfășurat de către Direcția generală Antifraudă Fiscală, ca urmare a sancțiunilor aplicate pentru nedeclararea de TVA, cei doi inculpați procedau la cesionarea părților sociale ale societăților către cetățeni străini, pentru a evita achitarea sumelor stabilite de plată și, ulterior, își continuau activitatea în aceeași manieră, pe o altă societate nou înființată.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata M.A.G. trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

– să se prezinte ori de câte ori este chemată la organul de urmărire penală;

– să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar;

– să nu părăsească teritoriul României.

Inculpatei M.A.G. i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor ce le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive.