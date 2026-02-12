DNA: Percheziții la firme de ride-sharing; prejudiciu de 28 milioane lei

Procurorii anticorupție efectuează, joi, patru percheziții în București la firme suspectate că au comis infracțiuni de evaziune fiscală prin activitatea de transport alternativ de persoane.

„Cauza penală vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada august 2023 – octombrie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 28 milioane de lei”, se precizează în comunicatul DNA.