Doar 3 din 10 autoturisme sunt noi. Marca BYD, tot mai preferată de români

Piața auto din România continuă să se transforme, iar mărcile chinezești încep să schimbe ierarhiile de pe segmentul mașinilor noi, potrivit unei analize a marketplace-ului PLUS-AUTO.RO, în baza datelor oficiale ale DRPCIV.

Astfel, BYD a intrat în top 10 cele mai cumpărate mărci noi din România și a devenit lider pe segmentul mașinilor electrice noi, depășind Tesla, se arată într-un comunicat transmis redacției. În același timp, 7 din 10 autoturisme înmatriculate rămân second-hand, iar Bucureștiul concentrează 54% dintre înmatriculările de mașini noi.

Piața auto din România a înregistrat 236.126 de înmatriculări de autoturisme în primele șase luni ale anului 2026. Din total, 171.276 sunt mașini rulate (72,5%), iar 64.850 sunt mașini noi (27,5%) — o structură similară cu cea din 2025 (71,47% rulate / 28,53% noi), dar ceva mai echilibrată decât în primul trimestru al anului, când segmentul second-hand urcase la 76,7%.

Iunie, cea mai bună lună din 2026

Evoluția lunară arată un semestru în formă de „V”: piața a pornit de la 33.912 înmatriculări în ianuarie, a urcat până la 42.739 în martie, a scăzut ușor în aprilie și mai (38.216, respectiv 37.590), pentru ca în iunie să atingă 43.461 de înmatriculări – cea mai bună lună din primul semestru.

Creșterea din iunie a fost susținută în special de segmentul mașinilor noi, care a urcat la 16.120 unități, cu aproape 60% peste nivelul din aprilie.

„Iunie a fost o lună de accelerare pentru piața de mașini noi. Am văzut un apetit mult mai mare pentru Dacia, Toyota și pentru mărcile chinezești, în special BYD, ceea ce ne spune că bugetele consumatorilor rămân concentrate pe modele accesibile, dar mai mulți români aleg acum să cumpere direct o mașină nouă, nu neapărat second-hand. Este un semnal bun pentru a doua parte a anului”, declară Veronica Negru, Marketing & Growth partner, Plus Auto Marketplace.

Cele mai preferate mărci de mașini: Dacia se apropie de BMW

La capitolul mărci, Volkswagen rămâne lider detașat al pieței, cu 33.468 de înmatriculări (noi și rulate) în primul semestru, urmat de BMW, cu 23.404 unități. marcă germană care confirmă astfel poziția a doua ocupată deja din Q1, depășind Dacia.

Diferența dintre BMW și Dacia (23.278 unități) s-a redus însă considerabil, la doar 126 de unități, pe fondul creșterii puternice a preferinței românilor pentru mașini Dacia noi în iunie.

Top 10 mărci auto preferate de români în S1

Volkswagen: liderul detașat al pieței, cu 33.468 de unități — domină categoric segmentul rulate și rămâne o alegere puternică și la mașini noi. BMW: consolidează locul #2 din clasamentul general, cu 23.404 unități, aproape în totalitate din segmentul second-hand premium. Dacia: cea mai cumpărată marcă la mașini noi (18,0%) și la doar 126 de unități în urma BMW în clasamentul total — marca națională rămâne extrem de puternică. Audi: 17.487 de unități, prezență solidă mai ales pe piața second-hand, unde este apreciată pentru tehnologie și confort. Renault: 15.438 de unități, alegere constantă pentru mașini de familie, atât noi cât și rulate. Skoda: 14.153 de unități — urcă un loc față de 2025, cu cerere puternică la mașini noi (locul #3 în acest segment). Mercedes-Benz: 13.376 de unități, reper stabil în segmentul premium rulat. Ford: 10.599 de unități, alegere echilibrată pentru cumpărătorii atenți la buget. Toyota: 10.011 de unități, marcă în creștere constantă, susținută de oferta hibridă. Hyundai: 7.155 de unități — intrare la limită în top 10, depășind Nissan (7.076) și Opel (7.038) într-un clasament foarte strâns pe ultimele locuri.

Pe segmentul mașinilor noi, Dacia este cea mai cumpărată marcă, cu 11.683 de înmatriculări (18,0% din totalul mașinilor noi), urmată de Toyota (9,3%), Skoda (8,4%) și Volkswagen (7,4%). La mașini rulate, Volkswagen conduce clar cu 16,7%, urmat de BMW (12,3%) și Audi (9,2%).

„Volkswagen și BMW rămân alegerile de încredere ale românilor care caută performanță, fiabilitate și valoare bună de revânzare pe piața second-hand. În același timp, Dacia confirmă din nou statutul de brand național preferat — iar apropierea de BMW în clasamentul general arată cât de puternică este cererea pentru mașini noi accesibile în acest moment”, explică Veronica Negru, Marketing & Growth partner, Plus Auto Marketplace.

Ce mașini noi cumpără românii

În primele șase luni ale anului 2026 au fost înmatriculate 64.850 de autoturisme noi în România. Dacia își menține poziția de lider, urmată de Toyota și Skoda. Totodată, BYD intră în top 10 al celor mai înmatriculate mărci noi, ceea ce confirmă consolidarea prezenței producătorilor chinezi pe piața auto locală.

Dacia – 11.673 autoturisme (18,0%) Toyota – 6.031 autoturisme (9,3%) Skoda – 5.447 autoturisme (8,4%) Volkswagen – 4.799 autoturisme (7,4%) Renault – 2.983 autoturisme (4,6%) Hyundai – 2.789 autoturisme (4,3%) Ford – 2.724 autoturisme (4,2%) Mercedes-Benz – 2.399 autoturisme (3,7%) BMW – 2.335 autoturisme (3,6%) BYD – 2.140 autoturisme (3,3%)

Mașinile electrice câștigă teren: BYD, tot mai aproape de Tesla

Segmentul electric continuă să crească, iar competiția dintre Tesla și BYD se intensifică. În primul semestru din 2026, Tesla a totalizat 2.446 de înmatriculări (1.459 noi și 987 rulate). În același timp, BYD a ajuns la 2.340 de unități, cu o structură inversă: 2.140 de mașini noi și 200 rulate, semn că marca chinezească abia își face intrarea pe piața second-hand din România.

Dacă privim strict segmentul electric pur (fără modelele hibride plug-in), BYD a urcat la 1.092 de unități noi, apropiindu-se constant de cele 1.459 de unități Tesla — un decalaj mult mai mic decât cel din primul trimestru. La mașini electrice rulate, Tesla rămâne detașat lider, cu 987 de unități, urmat de la mare distanță de Hyundai (317).

Hibridul rămâne dominant la mașinile noi, motorina — la rulate

În ceea ce privește tipul de combustibil, analiza confirmă o piață împărțită în două viteze diferite. Dintre mașinile noi, 57,9% sunt hibride, 27,2% funcționează cu benzină sau GPL, 8,5% sunt electrice și 6,3% sunt cu motorină. La polul opus, în segmentul mașinilor rulate, motorina domină cu 61%, urmată de benzină/GPL (25,9%), hibrid (11,3%) și electric (1,8%).

Segmentul electric arată o revenire notabilă: după scăderea de la 12,3% din mașinile noi în ianuarie la un minim de 6,3% în aprilie, ponderea a urcat din nou la 9,3% în iunie. În total, 8.607 mașini electrice au fost înmatriculate în primele șase luni din 2026 — aproape două treimi (65%) din tot volumul de mașini electrice înregistrat în 2025 (13.191 unități) — iar cota mașinilor electrice în piața totală a urcat la 3,65%, față de 2,40% în 2025 și 3,26% în primul trimestru din 2026.

București, motorul disproporționat al pieței de mașini noi

Datele pe județe arată o concentrare fără echivalent în Capitală: 54,1% din toate mașinile noi înmatriculate în România în primul semestru — 35.062 din 64.850 — s-au înregistrat în București, de peste 10 ori mai mult decât în Ilfov, al doilea județ ca volum (2.942 unități, 4,5%). Practic, mai mult de una din două mașini noi vândute în România ajunge, cel puțin la înmatriculare, la un cumpărător din Capitală.

Fenomenul este și mai pronunțat la mașinile electrice: 46,5% din toate mașinile electrice noi din țară (2.565 din 5.522) s-au înmatriculat în București. La polul opus, segmentul de mașini rulate arată un tipar aparte în Capitală — 37,9% din mașinile rulate din București sunt hibride, față de 11,3% la nivel național (26,3% în Ilfov) — un semnal posibil al flotelor de ride-hailing și al parcului auto corporate, mult mai prezente aici decât în restul țării.

„Concentrarea din București nu ne surprinde, dar amploarea ei da. Când peste jumătate din mașinile noi și aproape jumătate din mașinile electrice noi se vând într-un singur județ, asta ne spune că restul țării este încă la început de drum în privința adopției mașinilor noi și electrice — o oportunitate uriașă pentru anii următori”, explică Veronica Negru, Marketing & Growth Partner, Plus Auto Marketplace.

Ce preferă românii pe județe

La nivel regional, tiparele identificate deja în primul trimestru se confirmă și se accentuează. Dacia domină categoric în Mureș (44,3%) și Argeș (39,7%), județe unde marca națională rămâne, de departe, alegerea principală pentru mașini noi. În schimb, Cluj a trecut de la Nissan la Audi ca marcă preferată la mașini noi (17,4% din înmatriculări) — o schimbare notabilă față de tiparul din Q1.

Pe piața de mașini rulate, Volkswagen și BMW continuă să domine majoritatea județelor — cu ponderi de peste 19% în Suceava, Bihor și Mureș —, în timp ce Argeș rămâne o excepție, cu Renault pe primul loc (19,4%). În București, BMW își păstrează poziția de lider la rulate (17,7%), urmat de Mercedes-Benz (13,1%).

Noutăți din platformă

Paralel cu evoluția pieței, PLUS-AUTO.RO a lansat un pachet extins de funcționalități noi, disponibile atât pentru dealerii profesioniști, cât și pentru vânzătorii individuali. Cea mai importantă noutate este un sistem complet de promovare a anunțurilor, cu algoritm de rotire echitabil — indiferent de volumul de anunțuri al utilizatorului.

Datele din platformă confirmă impactul promovării: anunțurile promovate generează, în medie, de circa 3,5 ori mai mult interes decât cele nepromovate. Afișările cresc de aproape 3 ori, vizualizările se dublează, iar distribuirile ajung la aproximativ 5 ori mai multe – semn că anunțurile ajung organic la un public mai larg. Cel mai important indicator rămâne însă la leaduri, contacte reale de la cumpărători interesați să cumpere, unde raportul urcă la 4 ori.

„Algoritmul de rotire echitabilă nu este un concept de marketing, ci o decizie tehnică asumată. Am ales corectitudinea în locul volumului”, declară Veronica Negru, Marketing & Growth Partner, Plus Auto Marketplace.

Platforma a mai introdus un wizard nou de publicare a anunțului, cu salvare automată a progresului și opțiunea de publicare rapidă fără completare integrală, precum și un sistem de completare automată a descrierii vehiculului, care combină decodarea seriei de șasiu (VIN) cu inteligența artificială pentru a genera instant datele tehnice și descrierea dotărilor, în limba română.

„Cel mai frecvent motiv pentru care un anunț rămânea nepublicat este că procesul de creare a fost perceput ca prea complex sau prea lung. Am ascultat feedbackul utilizatorilor platformei și am creat un nou sistem de publicare mult mai simplu și intuitiv. Cu wizard-ul nou poți publica un anunț valid în câteva minute, de pe telefon, cu ciorna salvată automat dacă nu termini dintr-o dată. E simplitate reală, nu promisă”, explică Veronica Negru, Growth & Marketing partner, PLUS-AUTO.RO

Despre Plus Auto Marketplace

PLUS-AUTO.RO (Plus Auto Marketplace) este o platformă românească de anunțuri auto lansată în mai 2024, proiect al Plus Auto Trade, unul dintre cei mai mari distribuitori de autoturisme young-used premium din România, cu peste 16 ani de experiență.

Construită pentru o nouă generație de cumpărători, platforma conectează persoane fizice și dealeri profesioniști într-un singur ecosistem digital, facilitând tranzacții sigure și eficiente. Cu peste 36.000 de anunțuri active, sute de mii de utilizatori lunari și instrumente avansate pentru dealeri — CRM complet, management vânzări, integrare eTransport ANAF și finanțare disponibilă direct din anunț —, PLUS-AUTO.RO acoperă întregul parcurs auto, de la căutare până la decizia de cumpărare.