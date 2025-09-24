Drum extins cu 1,7 km și cu o bandă suplimentară de 4,5 metri, adiacent digului de sud al Portului Constanța

Extinderea drumului adiacent digului de sud al Portului Constanța a fost finalizată și au început reparațiile capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 și 5.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat că, prin aceste lucrări de modernizare, Portul Constanța își consolidează poziția de hub logistic regional. „Aceste investiții, finanțate integral din fondurile Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, aduc un suflu nou infrastructurii portuare’”, a scris el pe Facebook.

Drumul extins pe 1,7 km, cu o bandă suplimentară de 4,5 metri, facilitează accesul fluent prin Poarta 14, utilizând patru benzi de circulație. Realizată în 10 luni de asocierea Heilbronn Produkt – Buiding Design 2000 Top, lucrarea, de peste 4 milioane lei, reduce congestiile și sporește siguranța traficului portuar, a precizat Șerban.

Consturile pentru lucrările de reparații capitale demarate la pasajul superior de la Molurile 3, 4 și 5 depășesc 37 milioane de lei.

„Acest pasaj, construit în 1984, intră într-un amplu proces de reabilitare, esențial după decenii de exploatare intensă. Proiectul de peste 37 milioane lei, derulat de Asocierea Heilbronn Produkt SRL – SC G&M Road Building Engineering SRL, va prelungi durata de viață a construcției, asigurând circulația sigură și confortabilă peste liniile de cale ferată și drumurile din zona molurilor. Aceste inițiative reflectă angajamentul Portului Constanța pentru o infrastructură modernă, care susține dezvoltarea economică și conectivitatea regiunii”, a mai arătat ministrul Transporturilor și Infrastructurii.