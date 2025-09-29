Drumul Expres Focșani-Brăila, de 73,5 km, va fi realizat de un singur constructor

Un singur constructor va realiza Drumul Expres Focșani-Brăila, de 73,5 km și licitat într-un lot unic, în ciuda lungimii mari.
Este vorba despre: Asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB-Tehnostrade-Arcada Company, care a fost desemnată, luni, câștigătoarea licitației, deCompania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
Oferta este de 4,29 miliarde lei (fără TVA), iar contractul, ce poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații, va avea o durată de 42 de luni (6 luni etapa de proiectare și 36 de luni pentru lucrări). Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027, și cofinanțare de la bugetul de stat.
Drumul Expres Focșani-Brăila va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța.
„Acest obiectiv a fost licitat într-un singur lot, devenind astfel cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract, dar antreprenorul, un consorțiu cu experiență solidă, va putea deschide circulația pe tronsoane funcționale independent. Este un proiect foarte bine pregătit, cu elemente noi respectând angajamentele sociale, de mediu și de inovare, criterii care ne definesc”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.