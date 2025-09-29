Drumul Expres Focșani-Brăila, de 73,5 km, va fi realizat de un singur constructor

Un singur constructor va realiza Drumul Expres Focșani-Brăila, de 73,5 km și licitat într-un lot unic, în ciuda lungimii mari.

Este vorba despre: Asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB-Tehnostrade-Arcada Company, care a fost desemnată, luni, câștigătoarea licitației, deCompania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Oferta este de 4,29 miliarde lei (fără TVA), iar contractul, ce poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații, va avea o durată de 42 de luni (6 luni etapa de proiectare și 36 de luni pentru lucrări). Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027, și cofinanțare de la bugetul de stat.