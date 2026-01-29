Drumul Expres Oradea-Arad: Contract semnat pentru finalizarea Lotului 3

Drumul Expres Arad-Oradea (120,47 km) are contractele semnate pentru toate loturile, ultimul fiind cel pentru finalizarea Lotului 3, de 47 km, aflat în stadiu de execuție FIDIC Roșu. La aceștia se adaugă drumul de legătură cu zona industrială Arad Vest, în lungime de 2,9 km. Contractul a fost semnat joi, de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, cu reprezentantul antreprenorului turc Nurol İnsaat Ve Tİicaret Anonim Sirketi.

Oferta câștigătoare a licitației este de 2,85 miliarde de lei (fără TVA), iar termenul contractual este de 24 de luni.

Finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027, proiectul include construirea a 29 de structuri, printre care un pasaj la km 109 (peste CF și DJ709B), cu o lungime de 592 de metri.

Drumul Expres Arad-Oradea este parte integrantă din coridorul rutier european strategic care va asigura conexiunea dintre Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee.