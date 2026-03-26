Drumul Expres Suceava-Siret: Indicatorii tehnnico-economici, aprobați de Guvern

Guvernul a aprobat, joi, indicatorilorii tehnico-economici ai Drumului Expres Suceava-Siret, ultimul tronson al Autostrăzii Moldovei (A7), care va primi finanțare din fonduri externe nerambursabile, prin SAFE.

Valoarea acestui obiectiv de investiții, proiect strategic pentru dezvoltarea și apărarea României, este de 7,4 milioane de lei (TVA inclus), iar cofinanțarea va fi asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Lungimea totală a drumului este de 55,7 km, împărțită în 3 loturi: Lotul 1 Suceava-Dărmănești (18,6 km), pentru care au fost depuse 6 oferte, pe 30 ianuarie a.c.; Lotul 2 Dărmănești-Bălcăuți (24,45 km), pentru care au fost depuse 6 oferte, pe 30 ianuarie; Lotul 3 Bălcăuți-Vama Siret (12,7 km), pentru care au fost depuse 8 oferte, pe 17 februarie.

Pe traseul în lungime totală de 55,7 km vor fi construite 9 pasaje, poduri și viaducte, dintre care și un pod peste râul Siret, cu o lungime de 967 metri. Vor fi realizate, de asemenea, parcări de scurtă durată, prevăzute cu câte 6 stații de încărcare a vehiculelor electrice, precum și un Centru de Întreținere și Coordonare.

Vor fi amenajate 5 noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), Rădăuți (DN2-DN2H), Siret Sud (DN2) și Siret Nord.

Proiectul prevede modernizarea a 15 km din drumul național existent de la graniță spre Cernăuți, pe teritoriul Ucrainei, prin dublarea de la una la două benzi de circulație pe sens. În acest fel, se va asigura un tranzit optim și fluid a punctului de frontieră după finalizarea drumului de mare viteză.

Acest nou drum expres va avea atât rol civil, cât și militar și va asigura conexiunea infrastructurii rutiere din România cu cea din Ucraina.