E-Tech Days, în showroom-urile Renault din toată țara

În perioada 18-23 mai, showroom-urile Renault din toată țara organizează E-Tech Days, când clienții interesați de cele mai noi modele electrice și hibride ale mărcii Renault pot consulta ofertele agenților și se pot programa la test-drive-uri.

Vedetele sunt modelele electrificate, fie că sunt full-hybrid precum Clio 6, Symbioz sau Rafale, fie că vorbim de cele 100% electrice în culori vibrante și design iconic, precum Renault 5 și Renault 4.

Mai mult, vizitatorii care vin în rețeaua de parteneri pot să se consulte cu agenții despre ce versiuni electrificate din gama E-Tech li se potrivesc cel mai bine stilului de viață și să beneficieze de avantaje client de până la 11.000 euro cu TVA.

La capitolul hibride, standardul este sus, mai ales în segmentul B hatchback, prin Noul Renault Clio 6 full-hybrid E-Tech, lansat la începutul anului în România. Modelul ideal pentru a da un imbold electrificării pe plan local, Clio 6 vine cu multiple atuuri: design revoluționar, tehnologii demne de segmente superioare, motorizări și echipări variate, dar și cu legacy și cu rigoarea unui bestseller.

Lansate în ultimii doi ani, Renault 4 și Renault 5 au fost dezvoltate pentru a crește ritmul electrificării pe piața europeană, pariul fiind pe designul lor captivant și experiența veselă și intuitivă oferită de tehnologiile de la bord, dar și de platforma EV dedicată, ce determină un condus dinamic și sportiv.