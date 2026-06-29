Electroputere VFU Pașcani a finalizat modernizarea celor 42 de vagoane de la CFR Călători

Electroputere VFU Pașcani a finalizat modernizarea celor 42 de vagoane de clasa a II-a de la CFR Călători, contractate cu bani din PNRR.

Vagoanele modernizate sunt dotate cu instalații de climatizare, sisteme de supraveghere video și de informare a pasagerilor, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice, conexiune Wi-Fi și toalete ecologice, oferind condiții mai bune de confort, siguranță și accesibilitate pe întreaga durată a călătoriei.

Din totalul de 42 de vagoane modernizate, 20 au fost dotate cu facilități pentru persoane cu mobilitate redusă (PMR), inclusiv cu spații pentru transportul bicicletelor și echipamentelor sportive. Contractul, în valoare de peste 41,8 milioane de euro, fără TVA, prevede și asigurarea serviciilor de mentenanță aferente (25,25 milioane de euro, din total).

Finanțarea provine din PNRR, iar proiectul a urmărit modernizarea materialului rulant existent și aducerea acestuia la standarde europene.

„CFR Călători apreciază implicarea industriei feroviare românești în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și contribuția acesteia la modernizarea transportului feroviar. Finalizarea acestui contract reprezintă un nou pas în procesul de modernizare a parcului de material rulant derulat de CFR Călători prin fonduri europene”, se arată într-un comunicat transmis redacției.

În cadrul aceluiași program de investiții finanțat prin PNRR, CFR Călători mai derulează contracte de modernizare a vagoanelor de călători cu:

REMARUL „16 Februarie” Cluj-Napoca , pentru 30 de vagoane de clasa I și 10 vagoane bar-bistro. Dintre acestea, 23 de vagoane de clasa I și 2 vagoane bar-bistro au fost deja livrate și introduse în circulația trenurilor de călători.

, pentru 30 de vagoane de clasa I și 10 vagoane bar-bistro. Dintre acestea, 23 de vagoane de clasa I și 2 vagoane bar-bistro au fost deja livrate și introduse în circulația trenurilor de călători. Atelierele CFR Grivița, pentru modernizarea a 57 de vagoane, respectiv 10 vagoane de clasa I, 27 de vagoane de clasa a II-a, 14 vagoane cușetă și 6 vagoane de dormit. Au fost finalizate și introduse în circulație 24 de vagoane de clasa a II-a, un vagon cușetă și 10 vagoane de clasa I.

„În ansamblu, programul de modernizare a materialului rulant finanțat prin PNRR cuprinde modernizarea a 139 de vagoane de călători, contribuind la dezvoltarea unui transport feroviar modern, sigur și accesibil pentru pasagerii din România”, mai precizează CFR Călători.