Fabrica Nokian Tyres din România a obținut certificarea LEED Gold; este singura din lume care atinge acest standard

Clădirea de producție din cadrul fabricii Nokian Tyres din Oradea a obținut certificarea LEED v4 Gold pentru construcții sustenabile, din partea U.S. Green Building Council. Prin această distincție, unitatea devine prima fabrică de anvelope din lume certificată LEED Gold.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) este cel mai recunoscut sistem de evaluare a clădirilor sustenabile din lume. Clădirile cu certificare LEED consumă mai puțină energie și apă, au emisii de CO2 mai reduse, redirecționează mai multe deșeuri de la gropile de gunoi și oferă un mediu mai sănătos pentru oameni.

Fabrica Nokian Tyres din România a obținut certificarea LEED v4 Gold datorită gamei sale extinse de elemente sustenabile, precum eficiența energetică, panourile solare instalate și un sistem eficient de gestionare a apei.

„Sustenabilitatea nu se referă doar la produsele pe care le creăm, ci și la spațiile în care le producem. Obținerea certificării LEED reflectă angajamentul nostru de a reduce amprenta de mediu a operațiunilor noastre și de a oferi angajaților locuri de muncă mai sănătoase, mai sigure și mai eficiente din punct de vedere energetic”, declară Teppo Huovila, vicepreședinte Calitate și Sustenabilitate la Nokian Tyres.

Fabrica Nokian Tyres din România a început livrările de anvelope, în martie 2025, și este prima fabrică de anvelope la scară completă din lume cu emisii zero de CO₂ (Scop 1 & 2).

În 2020, fabrica Nokian Tyres din SUA a fost prima fabrică de anvelope din lume care a obținut certificarea LEED v4 Silver, iar clădirea sa administrativă, certificată LEED v4 Gold, este alimentată integral cu energie generată de panourile solare instalate la fața locului.

Nokian Tyres a fost selectată drept una dintre Cele mai Sustenabile Companii din Lume de către revista TIME, în 2025.