Finalizarea reparațiilor la podul de pe DN2A (Crucea), prelungită; circulație închisă

Finalizarea reparațiilor la podul de pe DN2A (km 156+555), de la Crucea, jud. Constanța, a fost prelungită până la 1 martie, astfel că circulația rutieră rămâne închisă pe DN2A, între km 141+550 – km 164+250.
Traficul este deviat, pentru relația Hârșova-Constanța și retur, pe: DN2A, km 141+550, intersecție cu DJ 223 → DJ 223 (Tichilești-Topalu-Capidava-Dunărea) → DC61 (Siliștea) → DJ224 → DC63 (Țepeș Vodă) → intersecție DC63 cu DN2A, km 164+250 → DN2A (Nicolae Bălcescu-Ovidiu-Constanța).
Accesul riveranilor este permis pe următoarele tronsoane ale DN2A:
• între km 141+550 și km 156+555
• între km 164+250 și km 156+555
Rute ocolitoare
• Pentru direcția Constanța și retur:
– DN2A → DN3B → A2 → A4
– DN2A → DN21 → A2 → A4
• Pentru direcția Tulcea și retur:
– DN2A → DN21A → DN21 → DN22