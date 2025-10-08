„Firmele de transport alternativ au fraudat statul cu peste 1 miliard de euro”

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) acuză că prejudiciul produs statului de firmele de transport alternativ de persoane este mult mai mare decât cel constatat până acum de ANAF și DNA în controalele efectuate în ultimele luni.

„Prejudiciul se ridică la circa 100 de milioane de euro anual, ceea ce înseamnă peste 1 miliard de euro, în ultimii 10 ani”, se arată în comunicatul transmis redacției.

COTAR cere intervenția rapidă a instituțiilor statului și cere extinderea controalelor asupra tuturor firmelor de „ride-sharing”, după ce s-au înmulțit fraudele constatate de ANAF și DNA.

Reprezentanții confederației amintesc faptul că ANAF a anunțat pe 6 octombrie depistarea unei fraude masive în domeniul transportului alternativ, de 175 de milioane de lei (peste 35 de milioane de euro), în 5 zile de control Antifraudă.

„Sunt sute de firme care colaborează direct sau indirect cu platformele de transport alternativ Uber și Bolt, fraudând statul. Aceste firme folosesc flote auto pe care le închiriază prin contracte de comodat, pentru a evita plata taxelor. Metoda a fost descoperită recent, deși COTAR a transmis public informații către Guvern și Parlament, în legătură cu aceste practici ilegale ale firmelor de ride-sharing încă de acum 8 ani, cerând instituțiilor statului să le controleze și să ia măsuri”, precizează reprezentanții confederației.

ANAF a constatat că unul dintre mecanismele prin care aceste companii fraudează statul, prin neplata taxelor și a impozitelor, este folosirea unor flote de mașini prezente pe cele două platforme, prin contracte de comodat de la alte firme, în timp ce șoferii lucrează pentru persoanele juridice care iau mașinile în comodat, dar acestea nu virează către bugetul de stat impozitul și contribuțiile reținute la veniturile plătite șoferilor, precum și alte taxe și impozite.

„Atunci când Antifrauda le descoperă, se constată prejudicii produse statului foarte mari, dar firmele nu pot fi executate silit, pentru că nu dețin nici măcar mașini proprii. Atragem atenția Guvernului și instituțiilor de control asupra faptului că frauda este mult mai mare, la fel ca și numărul acestor firme care funcționează la negru, de la începutul acestui tip de activitate în România. Dacă nu se va interveni rapid, există riscul ca statul român să nu mai recupereze niciodată prejudiciul care, din calculele făcute de COTAR, se ridică la peste 1 miliard de euro”, susține COTAR.

Vasile Ștefănescu, președintele COTAR: „Cine răspunde pentru frauda pe care au făcut-o aceste firme pe care acum le găsește ANAF și DNA cu evaziune fiscală și spălare de bani? Noi anunțăm încă din 2016 că aceste practici sunt ilegale și cerem intervenția instituțiilor de control, dar până în 2022 nici măcar nu am fost luați în seamă.

Este lăudabil faptul că măcar acum sunt controlate și se descoperă modul de operare care stă la baza prejudiciilor, exact așa cum îl descriam noi. Dar încă nu s-au descoperit toate și prejudiciul total nu este de 52 sau de 70 de milioane de euro. Noi am calculat circa 100 de milioane de euro pe an, adică deja aceste firme au prejudiciat statul cu peste 1 miliard de euro, de când au intrat pe piața din România.

Dacă patronii acestor firme, care au zeci de alte firme paravan, fug din țară înainte de a fi judecați pentru această fraudă fiscală uriașă, statul nu va mai recupera niciun ban din prejudiciu. Exact așa au procedat cei de la companiile de asigurări falimentare City Insurance și Euroins.

Nu s-au găsit vinovații și nimeni nu a plătit. Iar paguba o achităm noi, toți românii care avem mașini și plătim polițele RCA de 3 ori mai scumpe. În procese se așteaptă prescriptia faptelor”.