FlixBus, de Ziua Mondială fără Mașini: Călătoria cu autocarul, în loc de autoturism, reduce cu 80% emisiile de CO₂

De Ziua Mondială fără Mașini, FlixBus atrage atenția că o călătorie cu autocarul, în loc de autoturism, reduce cu 80% emisiile de CO₂.

Concret, un drum București Constanța cu autoturismul înseamnă, în medie, 36,9 kg CO₂ per pasager, în timp ce aceeași călătorie cu autocarul generează doar 6,2 kg CO₂, de aproape șase ori mai puțin, se arată în comunicatul transmis redacției. Iar pe rutele internaționale diferențele sunt la fel de evidente: o călătorie București Sofia produce aproximativ 65 kg CO₂/pasager cu mașina, comparativ cu doar 11 kg CO₂/pasager cu autocarul.

Numai în 2024, pasagerii Flix au reușit să reducă aproximativ 1,5 milioane de tone de CO₂ la nivel global, dintre care 26.353 de tone în România și Bulgaria. Alegând autocarul în locul mașinii sau avionului, călătorii au demonstrat că mobilitatea colectivă are un impact real asupra mediului. La nivel local, în regiunea România – Bulgaria, în 2023, călătorii Flix au redus 18.310 tone de CO₂, iar în 2024 această valoare a crescut cu peste 40%, ajungând la 26.353 de tone.

Un singur autocar înseamnă până la 30 de mașini mai puțin pe șosea, ceea ce se traduce prin emisii reduse, trafic mai fluid și mai puțin zgomot, potrivit ACEA (Asociația Constructorilor Europeni de Automobile).

„Un autocar poate înlocui până la 30 de autoturisme. Asta înseamnă mai puține emisii, trafic redus și mai puțin zgomot în orașele noastre. Credem că sustenabilitatea trebuie să fie o opțiune reală pentru toți călătorii, iar prin prețuri avantajoase și responsabilitate față de mediu demonstrăm zi de zi că aceste obiective merg împreună,” a declarat Adrian Rășoiu, senior Business Development manager FlixBus România.

„Sustenabilitatea nu trebuie să fie un privilegiu pentru câțiva. Cu sprijinul tehnologiei, vom continua să facem călătoriile mai simple și mai convenabile la nivel global, astfel încât cât mai mulți oameni să aibă acces la opțiuni de transport mai bune”, a declarat André Schwämmlein, CEO și co-fondator Flix.

Facilitățile din autogări, de calitate slabă sau nesigure

O flotă modernă, echipată în mare parte cu autocare Euro 6, face posibil acest rezultat. Deși soluțiile cu emisii zero pentru autocare sunt încă dificil de implementat pe scară largă, industria colaborează tot mai mult cu parteneri pentru testarea de combustibili alternativi și tehnologii inovatoare menite să reducă impactul asupra mediului. Deși progresul tehnologic este important pentru a face transportul cu autocarul și mai sustenabil, infrastructura joacă un rol esențial astăzi. Totuși, aproape o treime dintre pasagerii intervievați au descris facilitățile din autogări drept „slabe” sau chiar „nesigure”. Concluziile arată clar o problemă de infrastructură care afectează confortul și siguranța călătorilor. Investițiile în terminale moderne și spații sigure pentru pasageri sunt esențiale pentru a valorifica pe deplin potențialul transportului colectiv.