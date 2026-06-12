FlixBus își extinde rețeaua de vară din România

FlixBus își extinde rețeaua din România prin noi destinații interne, conexiuni internaționale sezoniere și frecvențe suplimentare către unele dintre cele mai căutate zone turistice.

Pasagerii vor avea la dispoziție mai multe opțiuni de călătorie spre Grecia, litoralul bulgăresc, litoralul românesc, Delta Dunării, Valea Prahovei și alte destinații din centrul, vestul și sudul țării.

Printre noutățile din rețeaua internă se numără liniile directe din Iași către Brașov, Oradea și Timișoara, care facilitează legătura dintre Moldova, centrul și vestul țării.

Conexiunea Iași–Brașov este relevantă mai ales pentru pasagerii care vor să ajungă direct din Moldova către una dintre cele mai căutate destinații turistice din România, pentru city break-uri sau vacanțe la munte, în contextul în care, în prezent, nu există trenuri directe între Iași și Brașov.

Noua rută poate susține atât turismul intern, cât și accesul turiștilor străini către Brașov și zona montană din apropiere, oferind o opțiune de transport directă, accesibilă și ușor de rezervat.

În același timp, conexiunile către Oradea și Timișoara contribuie la o mai bună legătură între Moldova și vestul țării, oferind mai multe alternative pentru călătoriile pe distanțe lungi în interiorul României.

Mai multe opțiuni pentru litoral și Delta Dunării – curse directe spre Tulcea și Constanța, din Oradea și Timișoara

Pentru sezonul estival, FlixBus suplimentează cursele către litoral și introduce sau consolidează conexiuni către destinații precum Constanța și Tulcea. Astfel, pasagerii au mai multe opțiuni pentru vacanțe la Marea Neagră și pentru călătorii către Delta Dunării. Pe ruta București–Constanța, FlixBus operează patru plecări pe zi, iar prețurile pentru bilete pornesc de la 42 RON.

Conexiunea Timișoara–Constanța oferă, de asemenea, patru plecări pe zi spre litoralul românesc, facilitând legătura dintre vestul țării și una dintre cele mai căutate destinații de vară.

Pe această rută, prețurile pentru bilete pornesc de la 104 RON. De asemenea, ruta Oradea–Constanța conectează nord-vestul țării cu litoralul românesc, răspunzând cererii mai ridicate pentru călătorii de vară pe distanțe lungi în interiorul României.

În același timp, ruta Craiova–Tulcea facilitează accesul pasagerilor din sudul țării către Delta Dunării, una dintre cele mai importante destinații naturale din România.

Se reiau conexiuni sezoniere către Grecia și Bulgaria

Pentru călătoriile de vară, FlixBus operează curse zilnice către unele dintre cele mai populare destinații de vacanță din Grecia și Bulgaria. Pasagerii pot călători către Salonic și Atena, iar una dintre noutățile sezonului este conectarea orașului Sibiu cu destinații precum Veliko Tarnovo, Sofia și Salonic.

Din București, rutele spre Varna, Burgas, Nisipurile de Aur și Balcic oferă opțiuni directe către litoralul bulgăresc, iar conexiunea către Veliko Tarnovo completează oferta pentru pasagerii care caută un city-break în apropiere.

„Pentru mulți pasageri, planificarea vacanței înseamnă și mai multă atenție la buget. De aceea, rutele directe și posibilitatea de a rezerva din timp, la prețuri accesibile, îi ajută să își organizeze mai ușor călătoriile, într-o perioadă în care costurile de vacanță sunt în creștere”, a declarat reprezentantul FlixBus România.

Călătoria cu FlixBus presupune cumpărarea simplă a biletelor prin intermediul site-ului sau al aplicației FlixBus. După rezervare, pasagerii primesc un cod QR pe telefon sau prin e-mail, astfel încât îmbarcarea este rapidă și nu necesită imprimarea biletului.

Pentru o experiență de rezervare și mai simplă, Flix a integrat Revolut Pay în canalele sale digitale, oferind pasagerilor o opțiune de plată rapidă și securizată, fără introducerea manuală a datelor cardului, prin autentificare directă în aplicația Revolut.

Extinderea rețelei pentru sezonul de vară vine într-un context în care interesul pentru călătoriile cu autocarul este în creștere în România. La opt luni de la liberalizarea transportului interjudețean, peste 600.000 de pasageri au călătorit cu FlixBus pe rutele naționale și internaționale din România, iar peste 300.000 dintre aceștia au folosit rutele interne, în perioada iulie 2025 – februarie 2026.

Prezentă în România din 2017, FlixBus și-a extins constant rețeaua internațională, conectând peste 80 de orașe din țară cu 16 țări europene. Prin parteneriate cu operatori locali de transport, compania a devenit o opțiune populară pentru călătoriile internaționale cu autocarul. Din iulie 2025, FlixBus operează și pe segmentul interurban, conectând peste 50 de orașe din România.