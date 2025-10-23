FlixBus lansează o nouă rută națională: București-Tulcea

FlixBus, compania travel-tech care operează cea mai mare rețea de autocare interurbane din Europa, lansează pe 30 octombrie o nouă rută: București-Tulcea.

Potrivit unui comunicat, linia va fi operată în parteneriat cu un operator de transport local.

Autocarele vor circula zilnic între aceste destinații, oferind pasagerilor o conexiune convenabilă și sigură între sud-estul și centrul țării. Totodată, Tulcea, Brăila și Galați se alătură rețelei FlixBus, oferind o legătură directă către Delta Dunării.

Noua conexiune facilitează accesul mai ușor spre regiune și sprijină dezvoltarea turismului local. „Delta Dunării are un potențial turistic uriaș, iar pentru a continua să se dezvolte are nevoie de cât mai multe conexiuni. Odată cu liberalizarea pieței de transport interjudețene, tot mai mulți pasageri aleg autocarul pentru că au mai multe opțiuni de preț, confort și multiple rute.

Observăm tot mai frecvent pasageri care își planifică vacanțele online și rezervă din timp, semn al unei schimbări în modul în care oamenii călătoresc. Prin această nouă rută, FlixBus își propune să contribuie la o mobilitate accesibilă și sustenabilă, conectând Bucureștiul și orașele din sud-est cu Delta Dunării”, a declarat Adrian Rășoiu, reprezentant FlixBus România.

Autocarul va pleca din București la ora 14:30, iar durata totală a călătoriei până la Tulcea va fi de aproximativ 6 ore. Prețurile biletelor vor începe de la 72 de lei, în funcție de momentul rezervării și disponibilitate.

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul FlixBus, aplicația mobilă sau din cele peste 1.000 de agenții de turism partenere, precum și din punctele de vânzare Selfpay.

Delta Dunării – o regiune cu potențial turistic, dar afectată de lipsa conexiunilor

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în 2024, numărul turiștilor care au vizitat Delta Dunării a scăzut cu aproape 20% față de anul anterior. În același timp, cheltuielile cu transportul turiștilor străini au crescut cu 15,3%, semn al unei cereri în creștere pentru mobilitate și servicii de transport accesibile.

Prin noua rută București-Tulcea, FlixBus oferă o soluție de conectivitate care sprijină turismul și accesibilitatea regională. Compania își propune să contribuie, astfel, la revigorarea fluxurilor turistice către Delta Dunării și să ofere o opțiune modernă de călătorie pentru pasageri.

Transportul cu autocarul continuă să joace un rol important în mobilitatea internă și internațională. Conform INS, aproximativ 37.000 de turiști străini care au vizitat România, în 2024, au ales autocarul ca mijloc de transport. Acesta se menține în top 3 opțiuni preferate, alături de tren și avion.

Prin noua rută, FlixBus oferă o alternativă de transport care sprijină turismul și accesibilitatea regională. Compania își propune să contribuie la dezvoltarea călătoriilor către Delta Dunării și să ofere pasagerilor români o opțiune accesibilă și confortabilă.

Noile rute interurbane lansate de FlixBus conectează orașe-cheie din toate regiunile țării, precum București, Constanța, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Oradea, Craiova, Arad, Botoșani și Satu Mare, asigurând legături directe între estul, vestul, nordul și sudul României.

Noua rețea internă este interconectată cu rețeaua internațională FlixBus, permițând pasagerilor să ajungă cu ușurință în destinații populare din Europa.

FlixBus activează în România, din 2017, operează cea mai mare rețea de autocare interurbane din Europa și s-a extins la nivel global în 43 de țări.