Fluctuația angajaților din transport și logistică, în scădere, pe fondul incertitudinii economiei (Eltra Logis)

Fluctuația angajaților din transport și logistică, în scădere pe fondul incertitudinii economiei românești, potrivit unei analize interne a Eltra Logis, relatează ZIUA CARGO.

Astfel, pe fondul unui climat economic marcat de instabilitate, cu măsuri fiscale care au presupus reduceri de bugete, preferința angajaților este pentru stabilitate.

Datele companiei indică o scădere a ratei de fluctuație a personalului cu 20% în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Acest fenomen este vizibil în special în rândul șoferilor de cursă lungă, unde retenția forței de muncă a fost o provocare constantă în anii precedenți. Un indicator important al acestei schimbări este durata medie a angajării, care a crescut cu 48 luni în aceeași perioadă. Angajații, confruntați cu incertitudinea din piață, aleg să rămână loiali companiilor care le oferă un mediu de lucru previzibil și sigur.

„Incertitudinea economică din România a avut un efect neașteptat, dar benefic, pe piața muncii din industria de transport și logistică. Am observat că angajații noștri sunt mai stabili și mai loiali. Dacă în general în industria noastră ne loveam constant de o fluctuație mare de personal, vedem acum că angajații acordă o importanță mai mare stabilității locului de muncă în detrimentul unor posibile câștiguri mai mari, dar nesigure. Această evoluție ne permite să punem mai mult accent pe dezvoltarea internă și pe strategii de retenție pe termen lung, în loc să ne concentrăm constant pe recrutare. Este o șansă importantă de a investi și mai mult în echipa pe care o avem și a consolida o echipă solidă, capabilă să răspundă eficient provocărilor pieței și să ofere servicii de înaltă calitate clienților noștri”, a declarat Mihai Teodoresc, managing director al Eltra Logis.

Pentru următoarele 12-18 luni, compania nu anticipează schimbări majore, însă își propune să crească productivitatea prin optimizarea proceselor, digitalizare și programe de învățare menite să ofere angajaților instrumentele necesare pentru a lucra mai eficient.