FORT propune „măsuri concrete pentru echilibrarea prețurilor carburanților și protejarea transportatorilor”

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) propune „un set de măsuri” pentru „stabilizarea pieței carburanților și susținerea operatorilor de transport, prin promovarea unor soluții clare și aplicabile în dialogul cu Guvernul”.

Iată care sunt acestea, potrivit unui comunicat:

1. Eliminarea ICAS pentru companiile care comercializează combustibil

Această măsură ar reduce presiunea fiscală din lanțul de distribuție și ar permite reflectarea rapidă a scăderilor de cost în prețul final la pompă.

2. Plafonarea adaosului comercial, diferențiat pe fiecare verigă din lanț (producător-distribuitor-comerciant final)

O astfel de intervenție ar asigura transparență și corectitudine în formarea prețului, prevenind acumularea excesivă de marje comerciale succesive.

3. Soluție de ultimă instanță: plafonarea prețului final la pompă

În condiții de volatilitate accentuată sau disfuncționalități ale pieței, această măsură poate proteja economia și consumatorii de creșteri nejustificate.