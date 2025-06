Ghidul RO e-Transport a fost actualizat de ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a actualizat Ghidul privind utilizarea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport.

Iată cele mai importante informații din ghid:

În vederea declarării transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat și al transporturilor rutiere internaționale de bunuri, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SPV, în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.

Informații cu privire la înregistrarea în „Spațiul Privat Virtual”, se regăsesc pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală: www.anaf.ro, secțiunea – Servicii online, rubrica – Înregistrare utilizatori.

Autentificarea pe portalul www.anaf.ro se face prin accesarea butonului Autentificare RO e-Factura/RO e-Transport/RO e-TVA.

După autentificare, se selectează meniul RO e-Transport. Sistemul permite declararea individuală a transporturilor prin aplicația pusă la dispoziție sau utilizarea unei serii de micro servicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface).

Modulul de declarare a transporturilor în Sistemul RO e-Transport (varianta a 2-a) permite obținerea codurilor UIT și actualizarea datelor referitoare la identificarea mijlocului de transport.

După accesarea aplicației, utilizatorul va selecta codul de identificare fiscală a contribuabilului pentru care se face declarația de transport.

Utilizatorul operează în calitate de Declarant transporturi, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 81 din OUG nr. 41/2022.

Declararea unui nou transport pe teritoriul național – TTN:

În vederea declarării unui transport nou, contribuabilul va accesa din aplicația RO e-Transport butonul Adăugare notificare.

Aplicația va deschide o nouă fereastră cu următoarele secțiuni:

• Generalități – date referitoare la transport;

• Locuri de start/final traseu rutier;

• Bunuri – informații despre bunurile care fac obiectul transportului;

• Documente de transport;

• Alte informații.

În secțiunea Generalități, la Tip operațiune, contribuabilul va selecta din listă tipul operațiunii comerciale care face obiectul transportului.

În funcție de operațiunea selectată aplicația va activa câmpurile de date specifice. Câmpurile marcate cu bold, respectiv dată transport, denumire partener, țară partener, țară org.transport, număr vehicul (cap tractor), denumire org.transport sunt obligatorii.

În continuare se va completa data preconizată pentru începerea transportului.

În vederea generării codului UIT, utilizatorul poate declara în Sistemul RO eTransport datele referitoare la transporturile de bunuri, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz.

Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, respectiv de 15 zile calendaristice în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri, precum şi în cazul operaţiunilor comerciale prevăzute la art. 2 pct. 9 lit. g) şi j) din OUG nr. 41/202210, începând cu data declarată pentru începerea transportului.

Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate al acestuia este interzisă.

Câmpul Referință internă operațiune reprezintă un câmp opțional și permite introducerea de informații suplimentare referitoare la orice referință (cod, ID) din sistemul propriu al utilizatorului, iar în cazul comunicării prin API, câmpul este returnat către utilizator la generarea codului UIT, putând fi folosit pentru a face legătura între un cod UIT și o operațiune din sistemele utilizatorului.

Pentru câmpul Țară org.transport, utilizatorul selectează țara organizatoare din lista afișată de aplicație.

Câmpul Cod org. Transport este opțional și permite inserarea unor informații suplimentare:

• pentru persoanele străine, codul de identificare fiscală sau codul de TVA, dacă este cunoscut;

• pentru persoanele române, codul de identificare fiscală sau abrevierea PF pentru persoanele fizice al căror cod numeric personal (CNP) nu este cunoscut.

În cazul în care utilizatorul selectează țara „România” din lista afișată la câmpul Țară org. transport, atunci câmpul Cod org. transport devine obligatoriu de completat cu informații privind codul de identificare fiscală (CUI-ul transportatorului). În cazul completării unui CUI corect, aplicația va precompleta câmpul Denumire org. Transport cu informațiile existente în evidențele fiscale ale ANAF.

Câmpul Țară partener afișează o listă din care utilizatorul poate să selecteze țara parteneră în relația contractuală privind transportul de bunuri.

La câmpul Denumire partener, utilizatorul va completa numele partenerului comercial.

Spre exemplu, dacă utilizatorul alege ca Tip operațiune, transport pe teritoriul național (termen regăsit în aplicație sub denumirea TTN), atunci câmpul Țară partener va fi implicit România. În această situație câmpul Cod partener va deveni un câmp obligatoriu ce va fi validat prin completarea automată a câmpului Denumire partener sau invalidat prin afișarea unui mesaj de eroare.

Tot în cadrul secțiunii Generalități din aplicația RO e-Transport, utilizatorul va completa numărul de înmatriculare la câmpul Număr vehicul (cap tractor).

Câmpul Număr remorcă 1 și 2 reprezintă câmp opțional ce va fi completat în mod obligatoriu în cazul în care transportul este efectuat cu un ansamblu de vehicule rutiere, după caz.

Referitor la secțiunea Locuri de start/final traseu rutier, aplicația va activa pentru completarea informațiilor, câmpuri de date specifice opțiunii selectate de utilizator la câmpul anterior completat la secțiunea Generalități – câmp Tip operațiune.

În cazul în care utilizatorul a selectat la câmpul Tip operațiune, un transport care se finalizează pe teritoriul național, atunci la secțiunea privind Locuri final traseu rutier, utilizatorul va selecta din lista afișată Traseul rutier se finalizează pe teritoriul național (ADR). Astfel, se vor alege date din nomenclatoare sau se va introduce text liber pentru câmpurile marcate în aplicație cu bold.

Pentru un transport internațional de bunuri, utilizatorul va selecta în aplicația RO e-Transport secțiunea Generalități și va alege din lista afișată la câmpul Tip operațiune, una dintre următoarele opțiuni, după caz:

• Achiziție intracomunitară (termen regăsit în aplicație sub denumirea AIC – Ach. Intracomunitară);

• Livrare intracomunitară (termen regăsit în aplicație sub denumirea LIC – Livr. Intracomunitară);

• Import (termen regăsit în aplicație sub denumirea IMP – Import);

• Export (termen regăsit în aplicație sub denumirea EXP – Export);

• Lohn intrare (termen regăsit în aplicație sub denumirea LHI – Lohn (UE) intrare);

• Lohn ieșire (termen regăsit în aplicație sub denumirea LHE – Lohn (UE) ieșire);

• Stoc client intrare (termen regăsit în aplicație sub denumirea SCI – Stoc client intrare);

• Stoc client ieșire (termen regăsit în aplicație sub denumirea SCE – Stoc client ieșire);

• Depozitare intrare (termen regăsit în aplicație sub denumirea DIN – Intrare pentru depozitare);

• Depozitare ieșire (termen regăsit în aplicație sub denumirea DIE – Ieșire după depozitare).

Completarea câmpurilor marcate cu bold în cadrul secțiunii Generalități, respectiv dată transport, țară partener, denumire partener, țară org.transport, număr vehicul (cap tractor), denumire org.transport este obligatorie în vederea înregistrării transportului și generării codului UIT.

În următoarea secțiune, denumită Locuri de start/final traseu rutier, utilizatorul selectează una din opțiunile afișate, în funcție de traseul rutier al bunurilor.

Spre exemplu, pentru un transport de bunuri care intră în România printr-un punct de frontieră și are ca punct de descărcare final un loc de pe teritoriul național, utilizatorul va selecta în secțiunea Locuri de start traseu rutier, opțiunea PTF (Traseul rutier începe într-un punct de frontieră – sens intrare) și pentru locul de descărcare a bunurilor opțiunea ADR (Traseul rutier se finalizează pe teritoriul național).

În cazul unui transport de bunuri internațional (achiziții intracomunitare de bunuri și asimilate acestora), transport care nu intră printr-un punct rutier de frontieră (denumit transport intermodal), utilizatorul alege la secțiunea Locul de start, opțiunea ADR (Traseul rutier începe într-un loc de pe teritoriul național, altul decât PTF) și pentru locul de descărcare utilizatorul alege opțiunea ADR (Traseul rutier se finalizează pe teritoriul național).

În cazul unui transport internațional de bunuri (import), utilizatorul alege la secțiunea Locul de start, în funcție de locul de import, opțiunea PTF (Traseul rutier începe într-un punct de frontieră – sens intrare), sau după caz, opțiunea BV (Formalitățile vamale au loc pe teritoriul național la un birou vamal de import) sau ADR (Traseul rutier începe pe teritoriul național), iar la secțiunea Locul final traseu rutier alege ADR (Traseul rutier se finalizează pe teritoriul național).

În cazul unui transport internațional de bunuri (livrări intracomunitare de bunuri și asimilate acestora), utilizatorul alege la secțiunea Locul de start, opțiunea ADR (Traseul rutier începe într-un loc de pe teritoriul național, altul decât PTF), iar pentru secțiunea Locul final al traseului rutier de descărcare a bunurilor, utilizatorul alege opțiunea opțiunea PTF (Traseul rutier se finalizează într-un punct de frontieră – sens ieșire).

Pentru un transport internațional de bunuri (livrări intracomunitare de bunuri și asimilate acestora) care nu iese printr-un punct rutier de frontieră (transport intermodal), utilizatorul va selecta la secțiunea Locul de start, opțiunea ADR (Traseul rutier începe într-un loc de pe teritoriul național, altul decât PTF), iar pentru secțiunea Locul final al traseului rutier, utilizatorul va alege opțiunea ADR (Traseul rutier se finalizează într-un loc pe teritoriul național, altul decât PTF).

În cazul unui transport internațional de bunuri (export), utilizatorul alege la secțiunea Locul de start opțiunea ADR (Traseul rutier începe pe teritoriul național), iar pentru secțiunea Locul final al traseului rutier, în funcție de locul de efectuare a formalităților vamale, utilizatorul selectează, după caz, opțiunea PTF, opțiunea BV sau opțiunea ADR.

După completarea informațiilor în secțiunea Generalități și secțiunea Locuri de start/final traseu rutier, utilizatorul are posibilitatea să salveze informațiile completate în aplicație ca Draft, prin accesarea butonului Salvare draft.

În momentul în care salvarea se realizează ca draft, aplicația generează o linie nouă în lista transporturilor notificate de utilizator (linia 1), fără generare de cod UIT.

Ulterior, prin selectarea rândului (1) din listă și apăsarea butonului Editare, aplicația reîncarcă datele deja completate, oferind posibilitatea de corecție/completare. De asemenea utilizatorul poate opta pentru salvare ca draft sau salvare finală cu generare cod UIT.

Lista transporturilor notificate de utilizator (linia 1) menționează și codul UIT generat.

În cazul în care utilizatorul nu completează toate câmpurile obligatorii, salvarea cu generare cod UIT nu poate fi efectuată și aplicația informează utilizatorul în acest sens.

În vederea completării datelor din secțiunile Bunuri, Documente de transport și Alte informații, utilizatorul va proceda astfel:

• La secțiunea „Bunuri”, prin apăsarea butonului „adaugă înregistrare”, aplicația va deschide o linie cu câmpuri pe care utilizatorul va trebui să le completeze.

• La câmpul „Scop Operațiune”, utilizatorul trebuie să aleagă unul dintre elementele redate de aplicație în concordanță cu operațiunea efectuată. Aplicația informatică va deschide o listă ale cărei elemente care sunt diferite în funcție de „Tipul de operațiune” ales în secțiunea „Generalități”.

• La câmpul „Cod tarifar”, utilizatorul trebuie să introducă codul NC specific, iar în situația în care acesta nu este cunoscut, aplicația oferă posibilitatea utilizatorului de a-l căuta după denumirea cunoscută.

• Similar pentru câmpul de date U.M., aplicația informatică pune la dispoziție o listă cu unitățile de măsură standardizate utilizate în U.E., urmând ca utilizatorul să aleagă unitatea de măsură în concordanță cu natura bunurilor declarate.

• Câmpurile de date „Denumire”, „Cantitate”, „Greutate netă”, „Greutate brută”, „Valoare” se completează prin tastare în conformitate cu datele transportului, așa cum rezultă și din documentele care însoțesc transportul.

• În cazul în care partida de bunuri transportată este alcătuită din mai multe categorii de bunuri, în secțiunea „Bunuri” se apasă butonul „+” și aplicația va deschide o nouă linie de declarare a bunurilor transportate.

În cazul în care utilizatorul nu completează toate câmpurile obligatorii, salvarea finală și generarea UIT nu poate fi efectuată și aplicația informează utilizatorul în acest sens că cel puţin un element are valori incomplete sau incorecte.

Câmpul „Referință internă” nu este obligatoriu, acesta se utilizează în raport cu cerința de gestiune internă a contribuabilului și de modul propriu de organizare al activității.

• La accesarea secțiunii „Documente transport” prin apăsarea butonului „+”, utilizatorului i se deschide o linie cu câmpuri pe care acesta trebuie să le completeze în mod corespunzător.

• Indiferent de „Tipul de operațiune” ales în secțiunea „Generalități”, la „Tip document” utilizatorul va alege o opțiune din cele afișate, în concordanță cu tipul documentelor care însoțesc transportul:

• CMR;

• Factură;

• Aviz de însoțire a mărfii;

• Altele

În câmpul „Observații” utilizatorul are posibilitatea de a menționa informații suplimentare referitoare la documentele de transport.

Aplicația informatică permite adăugarea mai multor documente de transport, prin câmpul denumit „adaugă înregistrare.”

Secțiunea „Alte informații” este un câmp opțional. În acest câmp vor fi completate detalii suplimentare pe care utilizatorul le consideră necesare.

Contravenții, infracțiuni

În conformitate cu prevederile art. 13¹ din OUG nr. 41/2022 cu modificările și completările ulterioare, următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

nerespectarea prevederilor referitoare la obligația utilizatorilor de a declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri ce intră sub incidența acestuia astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT;

utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate al acestuia;

descărcarea pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, cu excepţia celor care fac obiectul depozitării sau formării unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri;

declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantităţi diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri.

Faptele enumerate mai sus se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

În situaţia în care, în termen de maximum 12 luni de la prima sancţionare a faptei, operatorul economic săvârşeşte:

• a doua contravenţie din categoria celor de mai sus, pentru care a fost sancţionat, contravenţia se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum şi cu confiscarea a 15% din contravaloarea bunurilor

nedeclarate;

• a treia contravenţie din categoria celor prevăzute mai sus, pentru care a fost sancţionat, contravenţia se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum şi cu confiscarea a 50% din contravaloarea

bunurilor nedeclarate;

• a patra contravenţie din categoria celor prevăzute mai sus, pentru care operatorul economic a fost sancţionat, contravenţia se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum şi cu confiscarea a 100% din

contravaloarea bunurilor nedeclarate.

În situaţia în care, într-un termen mai mare de 12 luni de la prima sancţionare a faptei, operatorul economic săvârşeşte a doua contravenţie din categoria celor prevăzute mai sus, pentru care a fost sancţionat, contravenţia se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice. Prevederile art. 13¹, alin. (5), (6) şi (7) din OUG nr. 41/2022 se aplică în mod corespunzător.

Pentru contravenţia privind nerespectarea prevederilor referitoare la obligația utilizatorilor de a declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat și la transporturile internaționale de bunuri, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT, sancţiunea complementară a confiscării nu se aplică în cazul constatărilor rezultate din verificări ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile,

precum şi în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operaţiunile respective.

În înțelegerea sintagmei „înregistrarea în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum şi în contabilitatea utilizatorilor” utilizată la art.13^1 alin. (2^1), contribuabilii trebuie să aibă în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cap I Dispoziții generale, referitoare la obligațiile societăților comerciale de a conduce contabilitatea proprie inclusiv contabilitatea de gestiune asigurând înregistrarea cronologică şi sistematică a activității comerciale desfășurate coroborat cu prevederile OMF nr. 2634/201512 cu privire la normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile.

Altfel spus, nu pot fi considerate înregistrate în documentele justificative bunurile care efectiv nu au fost supuse procesului de recepție și încărcate în gestiunea utilizatorului pe baza Notei de recepție și constatare diferențe.

De asemenea, următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

nerespectarea prevederilor privind obligația organizatorului transportului sau operatorului de transport, după caz, de a actualiza, în perioada de valabilitate a codului UIT, informaţiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de câte ori acestea se modifică, înainte de repunerea în mişcare;

nerespectarea prevederilor privind îndeplinirea obligațiilor de declarare a transporturilor în sistem până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare repunerii în funcţiune a sistemului, inclusiv pentru transporturile încheiate, în cazul în care pe paginile de internet ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerului Finanţelor se anunță că Sistemul RO e-Transport nu este funcţional;

nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a pune la dispoziţia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz;

modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mişcare a vehiculului pe drumurile publice, după caz, cu excepția actualizării în perioada de valabilitate a codului UIT, a informaţiilor privind identificarea vehiculului de transport;

nerespectarea obligaţiei de declarare în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate în cadrul unei partide de bunuri;

nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligației de a asigura transferul datelor curente de poziţionare a vehiculului de transport, care fac obiectul declaraţiei, pe toată durata traseului de transport al bunurilor care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.

Faptele enumerate mai sus se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

Pentru săvârșirea faptei privind nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligației de a asigura transferul datelor curente de poziţionare a vehiculului de transport, care fac obiectul declaraţiei, pe toată durata traseului de transport al bunurilor care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport, aplicarea contravenției se suspendă până la data de 31 decembrie 2025.

• nerespectarea de către conducătorul vehiculului de transport a obligaţiei de a pune în funcțiune dispozitivul de poziţionare înainte de începerea transportului pe teritoriul naţional, respectiv să oprească dispozitivul de poziţionare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat pe teritoriul naţional sau după părăsirea teritoriului naţional;

• nerespectarea de către conducătorul vehiculului de transport a obligaţiei de a prezenta, la solicitarea organelor competente, documentele care însoţesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO eTransport împreună cu codul UIT pus la dispoziţie.

Faptele enumerate mai sus se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Pentru săvârșirea faptei privind nerespectarea de către conducătorul vehiculului de transport a obligaţiei de a pune în funcțiune dispozitivul de poziţionare înainte de începerea transportului pe teritoriul naţional, respectiv să oprească dispozitivul de poziţionare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat pe teritoriul naţional sau după părăsirea teritoriului naţional, aplicarea contravenției se suspendă, până la data de 31 decembrie 2025.

Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Autorităţii Vamale Române, precum şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române.

