GRAMPET achiziționează de la Knorr-Bremse activitatea de revizie a componentelor de frânare

GRAMPET Group achiziționează de la Knorr-Bremse România activitatea de revizie a componentelor de frânare, acordul vânzare-cumpărar fiind semnat.

Finalizarea tranzacției rămâne condiționată de îndeplinirea condițiilor suspensive uzuale și este estimată pentru ianuarie 2026. Knorr-Bremse Romania este filiala locală a grupului Knorr-Bremse, liderul mondial de piață și tehnologie pentru sisteme de frânare și un furnizor de top al altor sisteme pentru vehicule feroviare și comerciale.

Produsele Knorr-Bremse contribuie decisiv la o mai mare siguranță, sustenabilitate și eficiență energetică pe căile ferate și pe șoselele din întreaga lume. De 120 de ani, compania se află în fruntea industriilor sale, impulsionând inovația în tehnologiile de mobilitate și transport, cu un avantaj competitiv în soluții de sisteme conectate.

Gruia Stoica, președinte și fondator GRAMPET Group: „Preluarea activității de revizie a componentelor de frânare din România de la Knorr-Bremse România reprezintă un pas important în strategia noastră de creștere și diversificare. Această achiziție ne permite să ne consolidăm expertiza tehnică și să oferim soluții de cea mai înaltă calitate pentru sectorul feroviar și de transport comercial”.

Mutarea strategică de extindere a grupului GRAMPET în domeniul reviziei componentelor de frânare va permite diversificarea portofoliului său de servicii integrate în domeniul transporturilor. Achiziția consolidează poziția sa de jucător cheie în industria feroviară și reafirmă statutul său de contributor semnificativ la dezvoltarea economiei românești.

Integrarea activității Knorr-Bremse România va contribui la dezvoltarea unor soluții de mobilitate inovatoare, sigure și eficiente pentru clienți GRAMPET, atât pe plan local, cât și internațional. Totodată, tranzacția subliniază angajamentul grupului de a se adapta la schimbare, de a performa și a se extinde constant pe piață. De a investi în dezvoltarea durabilă a industriei feroviare, în inovație, calitate și sustenabilitate, în creșterea siguranței și eficienței transporturilor.

Consolidarea unei companii locale cu expertiză globală în sisteme critice de siguranță crește autonomia tehnologică și reduce dependența de furnizori externi. Această achiziție înseamnă dezvoltarea sectorului feroviar, creșterea competențelor tehnice și întărirea competitivității economice a României.