Grupare de furturi de marfă, destructurată. Inculpații sunt un transportator și șoferii lui

DIICOT cercetează un grup infracțional organizat, format din 11 persoane, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, prin care au fost furate transporturi de mărfuri, cu un prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro.

Inculpații sunt un transportator și propriii șoferi. Toți au fost reținuți de anchetatori, pe 23 și 24 martie, iar șase dintre ei au fost apoi arestați preventiv și cinci sunt cercetați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cei 11 sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

„În sarcina a doi dintre inculpați s-a reținut și comiterea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, iar un alt inculpat este cercetat și pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor”, potrivit unui comunicat al DIICOT.

Deturnare de transporturi

Din actele de urmărire de urmărire penală întocmite a reieșit că, începând cu luna mai 2025, patru persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată. Scopul a fost de obținere a unor importante sume de bani din deturnarea unor transporturi de mărfuri și însușirea în mod fraudulos a bunurilor aflate în acestea.

Ulterior, la grupare ar fi aderat și alte persoane, care ar fi acționat pe diferite paliere și ar fi îndeplinit, în principal, sarcinile trasate de către lider, potrivit unui comunicat al DIICOT.

Moduri de operare

Liderul grupului infracțional organizat, care era și administrator a două firme de transport, ar fi subcontractat curse de transport marfă de la diferite case de expediții. Membrii grupării erau șoferii autovehiculelor care efectuau cursele.

1. Transfer de marfă în alte camioane, în zone ascunse

La indicațiile liderului, ei opreau pe traseul de la punctul de încărcare către destinație, în zone considerate sigure, slab iluminate și fără camere de supraveghere, unde transferau încărcătura într-un alt vehicul.

În încercarea de a ascunde activitatea infracțională, conducătorii auto sesizau apoi „furtul” mărfii la o unitate de poliție aflată pe traseul prestabilit.

2. Schimbare de remorci, pregătite cu alte numere de înmatriculare

O altă modalitate utilizată de către membrii grupului a fost cea de schimbare a remorcilor. Astfel, persoanele cercetate decuplau remorca în care se afla marfa și conectau o alta, de aceeași culoare și cu caracteristici asemănătoare. În această situație, erau schimbate și plăcuțele cu numerele de înmatriculare între cele două semiremorci.

Către adresa de destinație se deplasa, apoi, ansamblul rutier cu semiremorca goală,iar „furtul” încărcăturii era reclamat, în principal, pe teritoriul altui stat, precizează anchetatorii.

3. „Defecțiuni” la capul tractor, care pleca la service iar marfa dispărea

Membrii grupării ar fi utilizat și o altă metodă: șoferul reclama defecțiuni la capul tractor ce necesita deplasarea într-un service auto și lăsa semiremorca pe loc, iar aceasta „dispărea” până la întoarcere sa. În realitate, remorca era preluată de un alt membru al grupării, cu un alt cap tractor.

Din cercetări a mai reieșit că membrii grupării au avut roluri bine definite, ei acționând pe paliere distincte. Acestea erau: contractarea transporturilor de mărfuri intern și internațional, preluarea de pe bursa de transport a curselor cu bunuri de valoare ridicată și ușor de valorificat pe piața neagră, transportarea bunurilor între ansamblurile rutiere și însoțirea mărfii ca antemergător; valorificarea bunurilor.

10 transporturi furate

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în intervalul de timp cuprins între luna mai 2025 și finele lunii februarie 2026, persoanele în cauză ar fi deturnat 10 transporturi de marfă. Acestea conțineau aparate de cafea, espressoare de cafea, aspiratoare, saltele și sticle de whisky. Prejudiciul estimat, până în prezent, ca urmare a infracțiunilor comise fiind de aproximativ 1.332.000 de euro (6.670.000 de lei)”, se precizează în comunicatul DIICOT.

38 de percheziții

Anchetatorii au efectuat 38 de percheziții domiciliare în județele Argeș, Mehedinți și Brăila. La descinderi, anchetatorii au descoperit și ridicat, între altele, 528 de cutii cu piese de mobilier, 730 de trotinete electrice, sticle cu băuturi alcoolice, produse de îngrijire personală, electrocasnice, tablete,, laptopuri și unități PC.

Totodată, în urma perchezițiilor au fost ridicate cartele pentru operatori de transport, carduri bancare, ștampile, chei auto și sume de bani, în lei și euro.

Sechestru

Pentru recuperarea prejudiciului, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a șapte imobile, două ansambluri auto pentru transport marfă și cinci autoturisme.