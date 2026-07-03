Guvern: Nodul rutier Peștera va costa 107 milioane de lei

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, indicatorii tehnico-economici pentru realizarea nodului rutier Peștera (județul Constanța).

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de 107.174.000 lei, iar durata de realizare este estimată la nouă luni.

Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, precum și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Nodul rutier Peștera se află în intravilanul și extravilanul unităților administrative Peștera și Medgidia.

Necesitatea amenajării acestui nod rutier a fost relevată în cadrul studiului de prefezabilitate realizat în anul 2022, prin care s-a analizat amplasarea nodului rutier pe autostrada A2, precizează Executivul.

„Realizarea obiectivului este oportună datorită faptului că va asigura descărcarea traficului de pe autostradă în rețeaua de drumuri naționale, regionale, în urma implementării se vor genera efecte socio-economice pozitive și importante prin reducerea timpilor de deplasare, fluidizarea traficului, sporirea siguranței rutiere cu efecte minime asupra mediului, ale ocupării de terenuri, reducerea emisiilor poluante și a costurilor de operare”, se arată în nota de fundamentare.

Printr-un alt proiect de Hotărâre de Guvern, a fost suplimentată cu 23.396 lei suma prevăzută pentru exproprieri pentru Autostrada de Centură (A0) București Nord.