Guvern: Noi modificări în transporturile rutiere de marfă și de persoane

Guvernul a introdus oi reguli privind transporturile rutiere de marfă și de persoane, prin Ordonanța 5/2026, adoptată vineri. (Vezi document la finalul articolului)

În acest sens, a fost mmodificată și completată OG 27/2011 și doar completată OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Astfel, au fost actualizate sau eliminate anumite prevederi referitoare la transportul interjudețean contra-cost de persoane prin servicii regulate, pentru corelarea cu modificările introduse prin OUG 141/2024.

De asemenea, dispozițiile referitoare la activitățile de intermediere în transportul rutier au fost reformulate, „pentru a oferi claritate juridică cu privire la tipurile de operațiuni care necesită licențiere”.

Concret, „domeniul de aplicare pentru activitățile de intermediere în transportul rutier de persoane a fost extins, astfel încât toți participanții direcți sau intermediari la efectuarea unui serviciu de transport rutier regulat sau ocazional de persoane să poată fi identificați, controlați și, dacă este cazul, sancționați, pentru a menține echilibrul pe piață”, potrivit Guvernului.

O altă noutate se referă la transportul rutier de mărfuri în cadrul operațiunilor de transport internațional sau în cadrul operațiunilor de cabotaj cu vehicule, inclusiv vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone.

Astfel, conducătorii auto care dețin permise de conducere pentru categoriile B și BE și efectuează astfel de operațiuni de transport rutier contra cost trebuie să dețină un certificat de pregătire profesională (CPP).

Acest certificat atestă că dețin cunoștințele necesare pentru respectarea perioadelor de conducere, a pauzelor și a perioadelor de odihnă obligatorii, precum și în legătură cu funcționarea tahografului.

Totodată, ordonanța prevede că transportul județean sau local poate fi efectuat în baza licenței de traseu eliberate pentru transportul rutier contra cost interjudețean de persoane prin servicii regulate doar dacă nu există deja o cursă atribuită pe traseul respectiv. Se vor evita, astfel, suprapunerile și se protejează licențele de traseu.

În ceea ce privește obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, ordonanța stabilește limitele de competență ale Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR).

Mai este reglementează modalitatea concretă de aplicare a sancțiunii complementare de suspendare a activității operatorului economic: imobilizarea vehiculului de către ISCTR prin reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.

