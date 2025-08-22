Guvern : Punct internațional de trecere a frontierei și punct vamal pe Aeroportul Tuzla

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, deschiderea pe Aeroportul Tuzla, pentru persoane și mărfuri, a punctului internațional de trecere a frontierei de stat şi a punctului vamal de frontieră, în subordinea Biroului vamal de frontieră Constanța Sud.

„Adoptarea acestei măsuri se impune în contextul necesității existenței unui aeroport deschis traficului internaţional, care să permită operarea, în condiții optime de siguranță şi eficiență, a aeronavelor care desfășoară activități de zbor pentru deservirea unor obiective strategice pentru economia națională, situate în afara apelor teritoriale ale României din Marea Neagră”, potrivit Executivului.

Hotărârea de Guvern prevede că toate spațiile și utilitățile necesare pentru desfășurarea activităților de control la punctul de trecere a frontierei de stat și la punctul vamal de frontieră se asigură, cu titlul gratuit, de către administratorul Aeroportului Tuzla.