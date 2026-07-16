Guvernul a aprobat bugetul CNIR; investiții de peste un miliard de lei

Guvernul a aprobat, joi, bugetul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) pentru 2026 a fost aprobat Guvern, în sumă mde de peste un miliard de lei, pentru proiecte strategice de autostrăzi și drumuri expres.

Din total, 600 de milioane de lei reprezintă granturi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FERD) și Mecanismul pentru Interconectarea Europei (FC). Totodată, 455 de milioane de lei sunt asigurați prin Instrumentul de finanțare SAFE (Security Action for Europe), pentru Autostrada A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni.

„Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026 a fost conceput ca un element de legătură între realizatul anului 2025 și bugetul previzionat pentru anii 2027, 2028 și 2029, respectând structura și conceputul unui buget multianual. În 2026, CNIR are prevăzute veniturile totale în valoare de 71,8 milioane lei, iar cheltuielile totale de 58,4 milioane lei sunt fundamentate pe o schemă organizatorică prudentă, până la ocuparea unui număr de maximum 150 de posturi”, potrivit reprezentanților CNIR.

Astfel, compania va gestiona un portofoliu de proiecte de aproximativ 10 miliarde de euro, care va crește în următorii ani.