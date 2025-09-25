Guvernul a aprobat două proiecte de lege pentru împrumuturi BEI destinate cofinanțării investițiilor feroviare

Guvernul a aprobat, joi, două proiecte de lege pentru împrumuturi BEI de câte 300 de milioane de euro, destinate cofinanțării unor investiții feroviare din fonduri europene. Proiectele vor fi transmise Parlamentului, spre dezbatere și aprobare.

1. Proiect de lege pentru aprobarea Contractului de finanţare-Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă pentru linia feroviară Cluj-Napoca-Episcopia Bihor – dintre România şi BEI, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2024 şi la Luxemburg la 7 ianuarie 2025

Suma atrasă „are rolul de a sprijini autoritățile române în acoperirea contribuției naționale prin finanțarea deficitului bugetului de stat generat pe durata implementării proiectului” de reabilitare a liniei feroviare amintite, precizează Executivul.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 1,9 miliarde de euro, din care aproximativ 1,1 miliarde euro provin din alocarea acordată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), diferența fiind asigurată din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, și din veniturile proprii ale CFR.

Proiectul vizează electrificarea și reabilitarea liniei Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor, fiind inclus în Master Planul General de Transport al României și în lista proiectelor prioritare identificate împreună cu Uniunea Europeană.

Lucrările includ construirea a 18 km de linie dublă nouă, desființarea trecerilor la nivel care nu respectă normele de siguranță și realizarea de pasaje denivelate. La final, viteza maximă operațională va crește la 160 km/h pentru trenurile de călători și la 120 km/h pentru trenurile de marfă și va fi asigurată interoperabilitatea infrastructurii feroviare pe Coridorul Rin-Dunăre.

Finalizarea proiectului este estimată pentru anul 2027. Împrumutul de la BEI va fi atras în maximum 10 tranșe, fiecare de minimum 30 milioane euro, și va acoperi până la 50% din costul total al investiției.

„Beneficiile preconizate includ reducerea aglomerărilor rutiere, diminuarea poluării și a consumului de carburanți, precum și scurtarea timpului de transport pentru pasageri și mărfuri între Cluj-Napoca, Oradea și Episcopia Bihor”, mai arată Guvernul.

2. Proiect de lege pentru aprobarea Contractului de finanţare – Cofinanţare MRR pentru linia CF Caransebeş-Arad – dintre România şi BEI, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2024 şi la Luxemburg la 7 ianuarie 2025

Proiectul este estimat că se va finaliza în 2029, iar data finală de disponibilizare a împrumutului este de 72 de luni de la data semnării Contractului de finanțare.

Valoarea estimată a proiectului este de 1,758 miliarde de euro (inclusiv TVA și achiziționarea de terenuri), iar alocarea aferentă PNRR este de circa 1,1 miliarde euro. „Diferența, până la concurența valorii totale, urmează a fi acoperită de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din veniturile proprii ale CFR, precum și din alte surse legal constituite”, potrivit Guvernului.

Implementarea proiectului va fi asigurată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin CFR, în calitate de agenție de implementare.