Guvernul a aprobat încă 66 de angajați la CNIR, plus ocuparea celor 9 posturi vacante

Guvernul a aprobat miercuri, prin memorandum, suplimentarea cu 66 de posturi a personalului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNIR) și ocuparea celor 9 posturi vacante existente la sfârşitul anului 2025.

Astfel, CNIR va ajunge la un total de 150 de salariați, prag care nu depășește nivelul avut în vedere de legiuitor, precizează Executivul.

Decizia vine „pentru susținerea activităților de implementare a proiectelor de investiții și asigurarea resurselor necesare pentru desfășurarea eficientă a activității companiei în contextul obiectivelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere la nivel național”.

Primele contracte cu finanțare prin Programul SAFE, semnate de CNIR

CNIR a semnat primele două contracte cu finanțare prin Programul SAFE. Pe 28 mai, a fost cel cu Asocierea SA&PE Construct (Lider)-Tehnostrade, Spedition UMB, Euro-Asfalt, pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț-Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii (A8).

Semnat în prezența ministrului interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, contractul are o valoare de 4,87 miliarde lei (fără TVA).

„Este primul contract cu finanțare prin Programul SAFE pentru această autostradă și ne dorim să semnăm cât mai rapid posibil și următoarele contracte, imediat după soluționarea contestațiilor. După constituirea garanției de bună execuție și parcurgerea tuturor pașilor procedurali, vom emite Ordinul de începere în cel mai scurt timp.

În acest fel, să fie evitate situații precum cele întâmpinate recent, și anume, contracte importante din PNRR pentru care, ulterior, ca urmare a întârzierilor, a fost nevoie de identificarea altor soluții de finanțare”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Pe traseul dintre Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos (27 km) vor fi construite 36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri, 4 tunele, lungime totală de 1,7 kilometri și 3 noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

Pentru a se asigura legătura între secțiunea III Leghin-Târgu Neamț a A8 și DN2, respectiv A7-Autostrada Moldovei Bacău-Pașcani, va fi construit cu prioritate, în termen de maximum 12 luni, un segment de autostradă de 5,5 kilometri.

Al doilea contract prin SAFE, în valoare de 3,93 miliarde lei, fără TVA, a fost semnat pe 29 mai, cu antreprenorul spaniol FCC Construccion, pentru tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN 24 (Iași) al A8.

„Este un constructor cu experiență solidă în mari lucrări de infrastructură, unul dintre cei mai mari din Spania și cu un portofoliu de lucrări relevant în România. Cu toate acestea, atragem atenția tuturor antreprenorilor că termenele pentru Autostrada A8 sunt deja strânse și nu vom accepta nicio abatere de la termenele contractuale. Odată cu Ordinele de începere așteptăm o planificare corespunzătoare a lucrărilor. Fiecare contract semnat pentru Autostrada A8 întărește dimensiunea europeană și valoarea strategică a acestui proiect care, în premieră, va depăși granițele României”, a precizat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Acest segment de autostradă va funcționa ca o centură la standarde europene în zona de nord a municipiului, proiectul având un grad ridicat de complexitate tehnică. Astfel, vor fi realizate 18 poduri și pasaje, 6 tunele și un centru de monitorizare tunel și 2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).