Guvernul a aprobat începerea construirii podului peste Prut la Albița-Leușeni

Guvernul a aprobat, joi, indicatorii tehnico-economici și fondurile pentru începerea lucrărilor la podul peste Prut la Albița (RO) – Leușeni (MD), pe DN24B, la km 42, în judeţul Vaslui.

În perioada de execuție a lucrărilor, pentru menținerea traficului rutier, se va realiza o variantă provizorie în aval de podul existent, cu lungimea de 300 m, inclusiv un pod provizoriu cu lungimea de 95 mp, dimensionat hidraulic.

Construirea unui nou pod este necesară, având în vedere că structura existentă datează din anul 1954. „Investiția va asigura îndeplinirea cerințelor de rezistență și stabilitate, precum și creșterea siguranței și funcționalității în exploatare. Totodată, proiectul va îmbunătăți condițiile de mediu prin reducerea emisiilor poluante”, potrivit unui comunicat al Executivului.

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții sunt următorii: lungime totală pod (inclusiv rampe) 420 m (din care 161 m lungime pod și 259 m lungime rampe); lățime totală suprastructură 2 x 11,95 m deschidere cu tablier din beton, 2 x 12,60 m deschidere cu tablier metalic.

Valoarea totală a investiției se ridică la 256,9 milioane lei, iar durata de executare a lucrărilor este de 24 de luni. Lungimea totală a podului este de 420 de metri și va avea 4 benzi.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii.