Guvernul a eliminat blocajul prin care transportatorii nu își puteau primi banii pe diferența de acciză la motorină

Guvernul a eliminat ieri, într-o ședință extraordinară, blocajul prin care transportatorii nu își puteau primi banii pe diferența de acciză la motorină.

A modificat HG 1094/2025 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la motorină prin compensarea parțială a accizei la motorină utilizată drept combustibil pentru motor.

Concret, a eliminat condiționarea plății ajutorului de stat de momentul adoptării sau rectificării legii bugetului de stat. „Astfel, se creează premisele pentru accelerarea procesului de acordare a sprijinului financiar. Măsura este adoptată în contextul instabilității pieței energetice internaționale, generată de tensiunile și conflictele din Orientul Mijlociu, care au condus la creșteri semnificative ale prețului combustibililor”, se arată într-un comunicat al Executivului.

În prezent, la nivelul autorităților competente au fost înregistrate și analizate peste 2.500 de cereri de compensare pentru motorina achiziționată în trimestrul IV al anului 2025.

„Aplicarea mecanismului actual de acordare a ajutorului a fost însă limitată de necesitatea corelării cu procedurile bugetare. Prin modificările aduse HG 1.094/2025, se urmărește eficientizarea procesului de plată și asigurarea accesului mai rapid la sprijinul financiar pentru operatorii economici eligibili. De asemenea, se evită blocaje similare în viitor”.