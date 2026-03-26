Guvernul a eliminat din proiectul Drumului Expres Petea-Satu Mare-Baia Mare sectorul Petea-Satu Mare

Guvernul a redus lungimea obiectivului de investiții Drum Expres Petea-Satu Mare-Baia Mare, prin eliminarea sectorului Petea-Satu Mare.

Astfel, Executivul a reaprobat, în ședința de joi, indicatorii tehnico-economici aferenți investiţiei, argumentând că traseul drumului expres M49 din Ungaria, cu care trebuia să facă legătura sectorul de drum românesc, traversează o zonă cu restricții de mediu, ceea ce împiedică obținerea acordului de mediu.

Investiția este estimată să fie finalizată în 3 ani și jumătate (42 de luni), iar valoarea totală se ridică la aproximativ 4,98 miliarde lei.

Finanțarea se asigură din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului de Transport 2021–2027, din bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate.

„Sectorul de drum expres Satu Mare-Baia Mare are ca obiectiv realizarea unei legături rutiere rapide între cele două municipii și face parte din strategia națională de dezvoltare a infrastructurii rutiere, fiind inclus în Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021–2030”, precizează Executivul.