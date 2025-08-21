Guvernul a majorat amenzile aplicate transportatorilor – OG 43/1997, modificată)

Guvernul a majorat amenzile aplicate transportatorilor, astfel că a modificat, printr-o nouă Ordonanță, OG 43/1997 privind regimul drumurilor.

Prin noul act normativ, cuantumul sancțiunilor a fost crescut de la 10.000 lei – 20.000 lei, în prezent, la 15.000 lei – 30.000 lei, pentru sustragerea de la control, obstrucționarea controlului, neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuții de control, refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor.

Executivul susține că vrea să „descurajeze astfel de practici tot mai frecvente, care au un impact negativ major asupra siguranței rutiere și a deteriorării semnificative a infrastructurii rutiere”

Prin noua Ordonanță, Guvernul susține a adoptat „o serie de măsuri menite să asigure protejarea infrastructurii rutiere împotriva impactului circulației vehiculelor care depășesc masele totale maxime admise, precum și creșterea gradului de siguranță rutieră în cazul vehiculelor grele de transport marfă”. De asemenea, modificările vizează fluidizarea transportului internațional de marfă.

Totodată, „drept consecință a intrării României în Spațiul Schengen terestru, este necesară abrogarea prevederilor referitoare la verificarea și vizarea documentului care permite accesul la rețeaua rutieră pe sensul de intrare/ieșire în/din România, pentru toate vehiculele de transport marfă, indiferent de statul de înmatriculare și de granița internă sau externă UE”.

Alte modificări:

• abrogarea prevederilor referitoare la verificarea și vizarea documentului care permite accesul la rețeaua rutieră pe sensul de intrare/ieșire în/din România, pentru toate vehiculele de transport marfă, indiferent de statul de înmatriculare și de granița internă sau externă UE

• adoptarea unor măsuri în scopul evitării posibilității tranzitării României de către vehicule cu înălțimi mai mari decât restricțiile instituite pe anumite sectoare de drumuri naționale;

• reglementarea posibilității efectuării controlului privind circulația vehiculelor cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise de către reprezentanții administratorului drumurilor de interes național, respectiv a sancționării încălcărilor, cu ajutorul sistemelor certificate de cântărire în mișcare – WIM (Weigh in Motion);

• extinderea lungimii permise a unui convoi compus din vehicule cu depășiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime, de la 75 m la 200 m, care va avea un impact pozitiv major și imediat pentru construirea cât mai rapidă a capacităților de producție a energiei electrice din surse eoliene și, astfel, va facilita implementarea la timp a acestor investiții care contribuie semnificativ la securitatea energetică și competitivitatea economiei românești.

