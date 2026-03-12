Guvernul a prelungit schema de rambursare a accizei la motorină pentru transportatori; cuantumul, majorat

Guvernul a prelungit, într-o ședință extraordinară desfășurată joi seară, aplicarea schemei de sprijin pentru transportatori prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026.

Totodată, a fost majorat de la 65 de bani pe litru, acordat în prezent, la 85 de bini pe litru, cuantumul componentei din acciză care se compensează.

Pe 31 martie ar fi expirat prevederile HG 1094/2025 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la motorină prin compensarea parțială a accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat la finalul ședinței că numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 6.200.

El a adăugat că sprijinul „nu ajunge doar la transportatori iar beneficiile se propagă în întregul lanț economic: companiile de logistică și distribuție, producătorii și exportatorii români, întreprinderile mici și mijlocii, comercianții și industria prelucrătoare”.