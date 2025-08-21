Guvernul a prorogat termenul de introducere a noii roviniete TollRo

Guvernul a prorogat joi, prin- Ordonanță de modificare a Legii 226/2023, termenul de introducere a noii roviniete TollRo pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA > 3,5 tone.

Astfel, TollRo va fi aplicabilă cu o întârziere de 6 luni, începând cu data de 1 iulie 2026, față de 1 ianuarie 2026 – termen stabilit anterior în Legea nr. 226/2023.

Motivul: implementarea proiectului asumat prin PNRR este întârziată. „Având în vedere gradul ridicat de complexitate al proiectului și specificul de natura informatică al acestuia, în condițiile în care un astfel de sistem de tarifare nu a mai fost implementat în România, fiind în fapt necesară analiza, proiectarea și dezvoltarea acestuia de la zero, a fost necesară asigurarea unei expertize de natura tehnică în domeniul informatic, aprofundată și de înalt nivel pe parcursul procedurii de evaluare a propunerii tehnice depusă în cadrul procedurii de achiziție publică, în vederea atribuirii contractului. În urma analizării propunerii tehnice depusă de ofertant, au fost formulate, la solicitarea experților externi cooptați, solicitări de clarificare”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței.

Concret, până acum a fost realizată doar prima etapă a proiectului, etapa 2 fiind reprezentată de achiziția echipamentelor pentru dotarea amplasamentelor de control, iar etapa 3 de realizarea infrastructurii în care aceste echipamente să fie instalate.

„A fost stabilit ca procedurile de achiziție pentru etapele 2 și 3 de implementare să se desfășoare în paralel, ulterior atribuirii contractului de achiziție pentru prima etapa de implementare”, se mai arată în nota de fundamentare.

Dispozițiile ordonanței de modificare a se referă la aplicarea rovinietei asupra tuturor categoriilor de vehicule înmatriculate care circulă pe rețeaua de drumuri naționale din România, la aplicarea TollRo – tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și a sistemului de tarifare rutieră electronică în România (STRR). Totodată, STRR trebuie să asigure funcționalități similare cu cele ale sistemelor de tarifare rutieră electronică din Statele Membre ale Uniunii Europene și să fie integrat cu acestea în cadrul Serviciului European de Tarifare Rutieră (SETRE).

Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2025, a fost deschisă finanțarea și s-a aprobat semnarea contractului pentru implementarea sistemului.

Noul sistem de tarifare rutieră electronică în România va include atât funcționalitățile existente din prezentul sistem centralizat (Sistem Integrat de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR), inclusiv migrarea datelor din acesta, cât și funcționalitățile specifice pentru colectarea tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (TollRo) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA > 3,5 tone.