Guvernul a schimbat schema de ajutor la motorină pentru 6.200 de transportatori. Restul românilor suportă scumpirile la pompă

Guvernul a prelungit și modificat, într-o ședință extraordinară desfășurată joi seară, schema de ajutor pentru transportatori la motorina achiziționată.

Pe 31 martie ar fi expirat prevederile HG 1094/2025 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la motorină prin compensarea parțială a accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

Acum, Executivul a decis să compenseze nu numai o parte din acciză, ci o componentă din întreaga scumpire la pompă a motorinei. Totodată, cuantumul acestei compensări a fost majorat la 85 de bani (față de 65 de bani acordați în prezent pentru majorarea accizei).

Pentru scumpirea benzinei nu se acordă compensare.

Totodată, românii care iși alimentează mașinile la benzinării vor plăti în continuare mai mult pentru benzina sau motorina scumpite deja, peste noapte, începând de săptămâna trecută.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat la finalul ședinței că „peste 6.200” de transportatori urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei de ajutor

El a adăugat că sprijinul „nu ajunge doar la transportatori iar beneficiile se propagă în întregul lanț economic: companiile de logistică și distribuție, producătorii și exportatorii români, întreprinderile mici și mijlocii, comercianții și industria prelucrătoare”.