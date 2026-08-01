Iluminare cu alimentare fotovoltaică la 330 de treceri de pietoni de pe drumurile naționale din Timiș

DRDP Timiș a montat corpuri de iluminat cu alimentare fotovoltaică la 330 de treceri de pietoni de pe drumurile naționale din județ.

Proiectul este finanțat prin PNRR și se derulează de CNAIR, prin Direcțiile Regionale de Drumuri pe toate drumurile naționale. La nivel național, vor fi montați 2.211 stâlpi de iluminat autonomi, echipați cu lămpi LED direcționale și panouri fotovoltaice. Totodată, vor fi realizate 8.118 mp de marcaje rutiere de tip „dinți de dragon” și 7.500 mp de marcaje prefabricate pentru trecerile de pietoni.

„Lucrările sunt în etapa finală și au inclus montarea corpurilor de iluminat cu alimentare fotovoltaică la trecerile de pietoni care nu erau iluminate, refacerea marcajelor rutiere, după caz, precum și completarea semnalizării rutiere pentru creșterea vizibilității și a siguranței în trafic”, potrivit DRDP Timiș.

Amintim că DRDP Craiova a echipat 351 de treceri de pietoni, în cadrul aceluiași proiect derulat cu fonduri din PNRR.