În România sunt înmatriculate 68.454 vehicule electrice, dintre care 1.308 numai în aprilie, în creștere cu 113% față de luna similară a anului trecut, potrivit unui comunicat transmis redacției de Lektri.co.

Din totalul de 42.448 de vehicule înmatriculate luna trecută, indiferent de motorizare, autovehiculele electrice au reprezentat 3,08%. Totodată, dintre cele 1.308 de electrice înregistrate în circulație în aprilie, 1.233 sunt autoturisme, iar 75 – autoutilitare electrice.

După scăderea celor 49 de radieri, bilanțul net al lunii rămâne la 1.259 vehicule electrice. Comparativ cu aprilie 2025, când au fost înmatriculate 612 de mașini pur electrice, aprilie 2026 aduce o creștere de 113%, arată Lektri.co.

La nivel cumulat, din ianuarie până la 30 aprilie au fost înregistrate 5.248 vehicule electrice. În fruntea clasamentului se află Tesla Model 3 (cu 165 de unități), urmată de Tesla Model Y (114 de unități), BYD Sealion 7 (cu 70 unități), BYD Dolphin Surf și Hyundai Kona Electric – cu câte 57 de exemplare fiecare.

În ierarhia lunii aprilie se mai regăsesc: Dacia Spring (56 de unități), Ford Puma Gen-E (38 de unități), BYD Atto 2 și Renault Zoe (cu câte 27 de unități). De asemenea, sunt Audi e-tron (26), Volkswagen ID.4 (cu 24 de unități), BYD Seal și Renault 5 E-Tech Electric (câte 22 de unități), MG4 (cu 20 de unități) și Ford Explorer (19).

Din totalul celor 68.454 de vehicule electrice, Dacia își menține poziția de lider, cu 18.724 de unități (27,35% din total), fiind urmată de Tesla, cu 12.151 unități (17,75%). Volkswagen are 5.718 de exemplare (8,35%), Renault – cu 5.255 de unități (7,68%) și Hyundai – cu 4.322 de unități (6,31%).

Locurile de la 6 la 10 revin Mercedes-Benz (2.888 de unități), BMW (2.628), Ford (2.419), Nissan (1.372) și BYD (1.249). În același timp, Peugeot (1.135 de unități), Skoda (1.084), Smart (965), Audi (928) și Volvo (810) completează primele 15 poziții ale parcului auto electric național.