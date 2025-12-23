Încă 50 de km din Autostrada Moldovei, deschiși traficului. Se circulă pe 250 km între București-Adjud

CNAIR a deschis circulației încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, între Focșani la Adjud, astfel că șoferii pot circula neîntrerupt pe autostradă de la București-Ploiești-Buzău până după Adjud, pe o distanță de aproape 250 de km.

Lucrările la Autostrada A7 au început în primăvara anului 2022, iar după doi ani și jumătate a fost finalizat tronsonul Buzău-Adjud. „Ajungem anul acesta la 195 de km de autostradă deschiși pe A7”, a transmis CNAIR.

În prezent, lucrările spre Bacău și Pașcani se află într-un stadiu avansat, cu termen de finalizare stabilit pentru sfârșitul anului 2026.