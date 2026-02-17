Încă două locomotive modernizate la RELOC Craiova

Încă două locomotive electrice de 6000 kW, modernizate la RELOC Craiova, au efectuat probele de performanță pe ruta București-Cernavodă și retur, informează GRAMPET Group.

Locomotivele ELASMO 011 și 012, echipate cu motoare electrice de tracțiune asincrone, au tractat fiecare câte 16 vagoane de călători în condiții reale de exploatare. Ele au demonstrat performanțele tehnice ale sistemelor modernizate și fiabilitatea echipamentelor integrate, potrivit unui comunicat.

Cele două locomotive ELASMO testate fac parte dintr-un amplu proiect de modernizare a 19 unități electrice, în valoare de 91,1 milioane de euro, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acesta vizează modernizarea flotei de locomotive electrice și creșterea eficienței transportului feroviar de călători din România.

Reconstrucție completă cu echipamente și tehnologii de ultimă generație

Modernizarea acestor locomotive electrice reprezintă un proces complex de reconstrucție și dotare cu cele mai noi echipamente și tehnologii de ultimă generație, care conferă performanță, fiabilitate și siguranță sporită. Toate subsistemele sunt perfect integrate și controlate dintr-un punct central de comandă – un computer de bord produs de RELOC Craiova.

„Acest proiect readuce la viață locomotivele ELASMO, prelungind cu 18 ani durata normală de funcționare a acestora și până la 25 de ani durata de serviciu. Urmărește totodată creșterea performanței transportului feroviar prin sporirea vitezei de operare până la 160 km/h, creșterea siguranței pasagerilor, precum și optimizarea costurilor de operare și întreținere.

Pe lângă cele două locomotive care tocmai au desfășurat probele de performanță, alte 10 unități au fost deja livrate beneficiarului și puse în exploatare, iar încă 4 locomotive se află în prezent pe fluxul de producție, în stadii diferite de execuție.

Proiectul ELASMO este un simbol al competenței tehnice și al dedicării colegilor mei pentru respectarea calendarului de livrare și pentru menținerea standardelor ridicate de calitate” – Dorin Soare, director general RELOC Craiova.