Închiderea circulației rutiere pe Centura Bacău A7 a fost amânată

Închiderea circulației rutiere pe Varianta Ocolitoare Bacău A7 a fost amânată, informează, pe 15 iulie, CNAIR și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău.

„În ceea ce privește închiderea circulației în perioada 15.07 – 31.08.2026, pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7), intre km 0+000 și 20+300, pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al Autostrăzii A7, precizăm că măsura de restricționare se amână”, a transmis IPJ Bacău.

În urma discuției cu antreprenorul lucrărilor și reprezentanții CNAIR a rezultat faptul că, momentan, vor fi executate lucrări în afara carosabilului existent, care nu necesită închiderea traficului.

În funcție de evoluția lucrărilor, se va stabili perioada de închidere a drumului, în interiorul celei avizate de CNAIR și IGPR – Direcția Rutieră.

Varianta Ocolitoare Bacău este primul tronson de autostradă construit în Moldova și a fost dată în folosință în anul 2020.