Înmatriculări în luna mai 2026. Electrificarea domină piața auto (APIA)

Înmatriculările de autoturisme noi au crescit cu 7% în luna mai, față de luna similară din 2025, potrivit unei analize APIA realizate pe baza datelor publicate de DGPCI.
I. Autoturismele reprezintă aproximativ 84% din totalul pieței. În luna mai, au înregistrat un volum de 11.136 unități.
Segmentarea pe clase
- Clasa A: +1%
- Clasa B: -9.6%
- Clasa C: -11.4%
- Clasa D: +14.2%
- Clasa E: +73%
- Clasa F: -42%
- SUV: +19.7%
În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 62%, urmat de Clasa C cu o cotă de 19% și Clasa B cu o cotă de 10.9%.
Tipul de combustibil
Motorizările pe benzină au înregistrat o scădere de -20.5%, ajungând la o pondere de 25.9%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o scădere de -34.2%, ajungând la o pondere de 5.6%.
Autoturismele „electrificate” au avut o creștere de 32%, realizând o cotă de piață de 68.5%, din care:
- mild-hibrid (MHEV) +3.6%, cu o cotă de piață de 26%; 88% sunt pe benzină și 12% sunt pe motorină;
- full-hibrid (FHEV) +37%, cu o cotă de piață de 23%;
- Autoturismele plug-in hibrid (PHEV) +113%, cu o cotă de piață de 12%;
- Autoturismele pur electrice (BEV) +88%, cu o cotă de piață de 7%.
„Autoturismele full electrice dețin o cotă de 7% din piață, în luna mai a anului 2026, față de mai 2025, când reprezentau 4.2%, în timp ce autoturismele plug-in hibrid dețin o cotă de piață de 12%, față de mai 2025, când reprezentau 6.4%.
Top mărci – electrice
În întreg anul 2026, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y cu 519 unități și o creștere de +250% față de anul precedent, BYD Dolphin Surf cu 381 unități și Tesla Model 3 cu 269 unități.
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Top mărci – plug-in hibrid
În ceea ce privește autoturismele plug-in, top 3 modele din 2026 este condus de: BYD Seal U cu 386 unități, Chery Tiggo 9 cu 251 unități si Volkswagen Tiguan cu 238 unități.
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Top nărci – full hibrid
Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 din 2026: Toyota Corolla cu 1510 unități și o creștere de +67% față de anul precedent, urmat de Dacia Bigster cu 1121 unități și Toyota Yaris Cross cu 1081 unități.
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Top mărci – mild hibrid
Autoturismele mild hybrid au pe primul loc din top 3 în anul 2026: Dacia Duster cu 1275 unități si o scădere de -54%, urmat de Skoda Octavia cu 683 unități și Suzuki Vitara Cami cu 586 unități.
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II. Vehiculele comerciale ușoare plus minibus au înregistrat o scădere cu -16%, iar cele grele plus bus, o ușoară scădere de -1.2%.
Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în primele cinci luni ale anului 2026, un volum de 175 unități, față de 305 unități în aceeași perioadă a anului trecut.
III. Vehiculele comerciale grele și bus înregistrează, în mai 2026, o scădere ușoară de -1.2% față mai 2025, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o scădere de -1.7%.