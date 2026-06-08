Înmatriculări în luna mai 2026. Electrificarea domină piața auto (APIA)

Înmatriculările de autoturisme noi au crescit cu 7% în luna mai, față de luna similară din 2025, potrivit unei analize APIA realizate pe baza datelor publicate de DGPCI.

I. Autoturismele reprezintă aproximativ 84% din totalul pieței. În luna mai, au înregistrat un volum de 11.136 unități.

Segmentarea pe clase

Clasa A: +1%

Clasa B: -9.6%

Clasa C: -11.4%

Clasa D: +14.2%

Clasa E: +73%

Clasa F: -42%

SUV: +19.7%

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 62%, urmat de Clasa C cu o cotă de 19% și Clasa B cu o cotă de 10.9%.



Tipul de combustibil

Motorizările pe benzină au înregistrat o scădere de -20.5%, ajungând la o pondere de 25.9%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o scădere de -34.2%, ajungând la o pondere de 5.6%.

Autoturismele „electrificate” au avut o creștere de 32%, realizând o cotă de piață de 68.5%, din care:

mild-hibrid (MHEV) +3.6%, cu o cotă de piață de 26%; 88% sunt pe benzină și 12% sunt pe motorină;

full-hibrid (FHEV) +37%, cu o cotă de piață de 23%;

Autoturismele plug-in hibrid (PHEV) +113%, cu o cotă de piață de 12%;

Autoturismele pur electrice (BEV) +88%, cu o cotă de piață de 7%.

„Autoturismele full electrice dețin o cotă de 7% din piață, în luna mai a anului 2026, față de mai 2025, când reprezentau 4.2%, în timp ce autoturismele plug-in hibrid dețin o cotă de piață de 12%, față de mai 2025, când reprezentau 6.4%.

Top mărci – electrice

În întreg anul 2026, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y cu 519 unități și o creștere de +250% față de anul precedent, BYD Dolphin Surf cu 381 unități și Tesla Model 3 cu 269 unități.

MARCA YTD 2026 YTD 2025 var% BYD 851 3 – TESLA 801 337 +138% FORD 487 110 +342% DACIA 255 1116 -77% RENAULT 200 203 -1.5% Alte Mărci 1423 980 – Total 4.017 2.749 +46%

Top mărci – plug-in hibrid

În ceea ce privește autoturismele plug-in, top 3 modele din 2026 este condus de: BYD Seal U cu 386 unități, Chery Tiggo 9 cu 251 unități si Volkswagen Tiguan cu 238 unități.

MARCA YTD 2026 YTD 2025 var% BYD 795 1 – CHERY 689 0 – VOLKSWAGEN 566 383 +48% MERCEDES-BENZ 491 562 -12.6% BMW 360 392 -8.1% Alte Mărci 1.807 1569 Total 4.708 2.907 +62%

Top nărci – full hibrid

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 din 2026: Toyota Corolla cu 1510 unități și o creștere de +67% față de anul precedent, urmat de Dacia Bigster cu 1121 unități și Toyota Yaris Cross cu 1081 unități.

MARCA YTD 2026 YTD 2025 var% TOYOTA 4463 4.300 +3.8% DACIA 2191 1.602 +37% MG 1065 560 +90% HYUNDAI 878 741 +18.5% RENAULT 789 652 +21% Alte Mărci 2370 1.637 Total 11.756 9.492 +24%

Top mărci – mild hibrid

Autoturismele mild hybrid au pe primul loc din top 3 în anul 2026: Dacia Duster cu 1275 unități si o scădere de -54%, urmat de Skoda Octavia cu 683 unități și Suzuki Vitara Cami cu 586 unități.

MARCA YTD 2026 YTD 2025 var% DACIA 1.827 2.844 -36% SUZUKI 1.247 1.501 -17% MERCEDES-BENZ 1101 1.210 -9% BMW 1.080 1.434 -25% AUDI 928 585 +59% Alte Mărci 6.136 6.393 Total 12.319 13.967 -12%

II. Vehiculele comerciale ușoare plus minibus au înregistrat o scădere cu -16%, iar cele grele plus bus, o ușoară scădere de -1.2%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în primele cinci luni ale anului 2026, un volum de 175 unități, față de 305 unități în aceeași perioadă a anului trecut.

III. Vehiculele comerciale grele și bus înregistrează, în mai 2026, o scădere ușoară de -1.2% față mai 2025, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o scădere de -1.7%.