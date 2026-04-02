Înmatriculările de autoturisme electrificate au crescut cu 152%, în martie

Înmatriculările de autoturisme „electrice 100%” au avut un salt în România de 152%, până la 679 de unități, în martie față de perioada similară din 2025.

Acestea sunt datele preliminare ale Direcției Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), aduse în atenția publică de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Conform informațiilor centralizate de la , în privința autoturismelor electrificate, în martie, se înregistrează o creștere de 27% față de anul precedent.

La nivel general, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 4,7%, de la un an la altul.

De asemenea, autoturismele plug-in hibrid au raportat înmatriculări în creștere de 49%, în martie 2026 vs martie 2025, respectiv de 750 de unități.

În topul înmatriculărilor de autoturisme noi, primele trei poziții sunt ocupate în ordine de: Dacia – cu 1.856 de unități, Skoda (990) și Toyota și Volkswagen (cu câte 922 de unități).



APIA menționează că totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 19%, în primul trimestru (T1) din acest an, față de aceeași perioadă a anului trecut.