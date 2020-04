Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 32,19% în martie

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 32,19% în martie, față de luna corespunzătoare din 2019, atingând un volum de 6.654 unități, potrivit ACAROM, membră ACEA. Astfel, pe primele trei luni din 2020, numărul autoturismelor noi înmatriculate a ajuns la 27.979 unități, in scadere cu -21.92% față de perioada similară din 2019.

În ceea ce priveste autoturismele second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania, volumul acestora a atins in martie 2020 cifra de 36.049 unitati, o scadere de 3.55% fata de martie 2019.

Pe primul trimestru din 2020 s-a înregistrat un volum de 108.080 unitati, in scadere cu 2.02% fara de perioada similara din 2019.

Clasamentul pe marci autoturisme noi, ianuarie-martie 2020 :

DACIA: 7.437 unitati (-38.43% faţă de ian-mar 2019) VOLKSWAGEN: 2.604 unitati (+16.82% faţă de ian-mar 2019) SKODA: 2.454 unitati (-3.39% faţă de ian-mar 2019) RENAULT: 2.185 unitati (-27.98% faţă de ian-mar 2019) HYUNDAI: 2.040 unitati (+20.28% faţă de ian-mar 2019)

Pe modele, clasamentul se prezinta astfel:

DACIA Logan DACIA Sandero DACIA Duster SKODA Octavia RENAULT Clio