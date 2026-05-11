Înmatriculările de autoturisme noi electrificate au crescut cu 26% în aprilie, față de luna similară din 2025, potrivit unui comunicat al Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Statistica are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI). La nivel general, înmatriculările de autoturisme noi au crescut 2,7%, iar segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 62%, urmat de Clasa C – cu o cotă de 19,4% și Clasa B – cu 12,1%.

În funcție de tipul de carburant, motorizările pe benzină au înregistrat o scădere cu 15,3%, până la o pondere de 20%, iar cele pe motorină, o diminuare de 43,3%, la 4,9%. De asemenea, autoturismele echipate cu motoare mild-hibrid au raportat o scădere cu 0,1% și au ajuns la o pondere de 27,7% din totalul pieței de autoturisme.

Autoturismele „electrificate” dețin o cotă de piață de 68%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășește cota deținută de motorizările pe benzină și motorină.

Este vorba despre autoturismele electrice, care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate (BEV și PHEV), precum și de cele mild-hibrid și full hibrid, care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate.

În această marjă, autoturismele full electrice dețin o cotă de 6,3% din piață, în timp ce autoturismele plug-in hibrid au marcat o cotă 9,8% (față de la 5,3%, în aprilie 2025).

De la începutul acestui an, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y, cu 426 de unități și o creștere de 284% de la un an la altul, BYD Dolphin Surf (324 de unități) și Dacia Spring (239).

Pe segmentul autoturismelor plug-in, primele locuri sunt ocupate, în ordine, de BYD Seal U – cu 321 de unități, Chery Tiggo 8 – cu 183 de unități si Volkswagen Tiguan (171).

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc, în 2026, Toyota Corolla, cu 1.444 de unități și o creștere de 45% față de anul precedent, urmată de Dacia Bigster, cu 975 de unități, și Toyota Yaris Cross (868).

La categoria autoturismelor mild hybrid conduce Dacia Duster, cu 920 de unități și o scădere de 60%, apoi Skoda Octavia, cu 518 de unități, și Suzuki Vitara Cami (473).

Vehiculele comerciale ușoare și minibus înregistrează o creștere ușoară (+0,1%), comparativ cu aprilie 2025, din care vehiculele comerciale ușoare fără minibus, un salt de 12,5%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în primele patru luni ale anului 2026, un volum de 143 de unități, față de 281 de exemplare, în aceeași perioadă a anului trecut.

La vehiculele comerciale grele și autobuze se înregistrează o scădere 0,1%, segment în care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele un recul de 0,3%.