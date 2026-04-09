Înmatriculările de mașini au crescut în martie 2026 (APIA)

Înmatriculările de autovehicule au înregistrat creșteri pe aproape toate segmentele (mai puțin cele mild-hibrid), în martie, comparativ cu luna similară de anul trecut, se arată într-o analiză realizată de APIA pe baza datelor publicate de DGPCI.

Autoturisme

Înmatriculările de autoturisme noi (care reprezintă aproximativ 82% din total piață) au crescut cu 4.9%, reprezentând 10.273 unități.

O creștere creștere de 27%, realizând o cotă de piață de 65%, au avut autoturismele „electrificate”, din care:

Autoturismele mild-hibrid (MHEV) – scădere de 5%, cu o cotă de piață de 24.5%;

Autoturismele full-hibrid (FHEV) – creștere de 46%, cu o cotă de piață de 26%;

Autoturismele plug-in hibrid (PHEV) – creștere de 60%, cu o cotă de piață de 7.7%;

Autoturismele pur electrice (BEV) – creștere de 150%, cu o cotă de piață de 6.5%.

Președintelui APIA, Dan Vardie: „Datele privind evoluția pieței auto în luna martie 2026 indică o revenire moderată a înmatriculărilor de autoturisme noi, care înregistrează o creștere de 4,9%, față de aceeași lună a anului trecut.

Este un semnal pozitiv, într-un context care rămâne marcat de prudență în decizia de achiziție și de nevoia de predictibilitate în ceea ce privește politicile publice de susținere a sectorului auto.

Totodată, evoluțiile din această lună confirmă evaluările APIA din perioada anterioară privind impactul tensiunilor geopolitice asupra comportamentului de consum. În contextul volatilității prețurilor petrolului, observăm o orientare tot mai clară a clienților către motorizări care reduc dependența de combustibilii fosili și de fluctuațiile acestora.

Creșterile semnificative înregistrate de autoturismele full-hibrid, plug-in hybrid și, în special, de cele 100% electrice reflectă această ajustare de comportament, în timp ce motorizările tradiționale continuă să fie afectate de incertitudinea legată de costurile de utilizare.

Autoturismele electrificate ajung astfel la o cotă de piață de 65%, menținându-se la un nivel dominant și confirmând faptul că piața auto reacționează rapid la contextul economic și geopolitic actual.

Vedem, așadar, o piață în care factorii externi, inclusiv cei de natură geopolitică, devin din ce în ce mai relevanți în decizia de achiziție. Pentru ca această evoluție să fie susținută pe termen lung, este esențial ca România să ofere un cadru coerent și stabil pentru dezvoltarea sectorului auto.”

Segmentarea pe clase

Clasa A: +35%%

Clasa B: +6.4%

Clasa C: -25.3%

Clasa D: -6 %

Clasa E: -15.9%

Clasa F: -51.4%

SUV: +20.4%

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 62.9%, urmat de Clasa C cu o cotă de 19.5% și Clasa B cu o cotă de 11.3%.

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor noi înmatriculate, motorizările pe benzină au avut o scădere de 19.1%, ajungând la o pondere de 29%, iar cele pe motorină, o scădere de 26%, ajungând la o pondere de 6%.

În ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare mild-hibrid, acestea au înregistrează, în luna martie, o scădere de 5%, ajungând la o pondere de 24.5% din totalul pieței de autoturisme.

În analiza APIA se menționează că, din totalul motorizărilor mild-hibrid, 87% sunt pe benzină, în timp ce doar 13% sunt pe motorină.

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate” (electrice, mild-hibrid și full hibrid) dețineau, în luna martie, o cotă de piață de 65%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășea cota deținută de motorizările pe benzină și motorină.

Autoturismele full electrice aveau o cotă de 6.5% din piață (2.8%), în timp ce autoturismele plug-in hibrid dețineau o cotă de piață de 7.7%, față de martie 2025, când reprezentau 5.1%..

Vehiculele comerciale ușoare plus minibus au avut un avans de 5.7%, din care cele fără minibus au înregistrat o crestere de 13%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins un volum de 111 unități, față de 270 unități în aceeași perioadă a anului trecut.

Vehiculele comerciale grele plus bus au înregistrat o crestere de 10.9% față de martie 2025.

Top mărci electrice în 2026

În anul 2026, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y cu 355 unități și o creștere de +545% față de anul precedent, BYD Dolphin Surf cu 268 unități și Dacia Spring cu 195 unități.

MARCA 2026 2025 var% TESLA 545 220 147% BYD 485 2 – FORD 328 39 741% DACIA 195 1013 -80% HYUNDAI 131 37 254% Alte Mărci 897 792 – Total 2581 2103 +22.7%

Top mărci plug-in hybrid

În ceea ce privește autoturismele plug-in, top 3 modele din 2026 este condus de: BYD Seal U cu 252 unități, Chery Tiggo 8 cu 145 unități si Volkswagen Tiguan cu 134 unități.

MARCA 2026 2026 var% BYD 358 – – CHERY 344 – – VOLKSWAGEN 317 228 +39% MERCEDES-BENZ 277 335 -17.3% BMW 210 225 -6.7% Alte Mărci 875 928 – Total 2381 1713 +39%

Top mărci full hybrid

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 din 2026: Toyota Corolla cu 990 unități și o creștere de +42% față de anul precedent, urmat de Dacia Bigster cu 868 unități și Toyota Yaris Cross cu 622 unități.

MARCA 2026 2025 var% TOYOTA 2461 2534 -2.9% DACIA 1437 984 +46% RENAULT 570 359 +59% HYUNDAI 549 475 +15.6% CHERY 381 – – Alte Mărci 1335 1370 – Total 6733 5722 +17.7%

Top mărci mild hybrid

Autoturismele mild hybrid au pe primul loc din top 3 în anul 2026: Dacia Duster cu 704 unități si o scădere de 60%, urmat de Skoda Octavia cu 377 unități și Suzuki Vitara Cami cu 367 unități.