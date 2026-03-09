Înmatriculările de mașini noi s-au prăbușit cu aproape 25% în februarie (APIA)

Înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit în februarie cu 24,4% iar cele „electrificate”, cu 3%, față de perioada similară din 2025, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 59,7% din total înmatriculări noi, în scădere cu 6%, de la un an la altul, urmat de Clasa C – cu o cotă de 21,4% (-44%) și de Clasa B – cotă de 11% (-41%).

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna februarie a acestui an, față de perioada similară din 2025, motorizările pe benzină înregistrează o scădere de 50%, până la o pondere de 24,4%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o scădere de 32,5%, la o pondere de 8%.

Pe segmentul autoturismelor echipate cu motoare mild-hibrid se consemnează o scădere de 30%, ajungând la o pondere de 22.9% din totalul pieței de autoturisme.

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate”, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate – BEV și PHEV), precum și cele mild-hibrid și full hibrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) acestea dețin, în luna februarie a anului 2026, o cotă de piață de 67,4%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășește cota deținută de motorizările pe benzină și motorină.

Analiza de specialitate relevă faptul că autoturismele full electrice dețin o cotă de 10,5% din piață, în luna februarie don acest an, iar autoturismele plug-in hibrid 8%.

Top mărci electrice

Primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y – cu 278 de unități și o creștere de 532% față de anul precedent, BYD Dolphin Surf (212 unități) și Dacia Spring (144).

Top mărci plug-in hibrid

La capitolul autoturismelor plug-in, primul loc este deținut BYD Seal U – cu 190 de unități, urmat de Chery Tiggo 8 – cu 101 unități, și de Ford Kuga – cu 95 de unități.

Top mărci full hibrid

De asemenea, autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe prima poziție Toyota Corolla – cu 644 de unități și o creștere de 38% față de anul precedent, apoi Dacia Bigster (559 de unități) și Toyota Yaris Cross (450).

Top mărci mild hibrid

Vehiculele comerciale ușoare și minibus au înregistrat o scădere de 7,7% față de februarie 2025, dintre care vehiculele comerciale ușoare fără minibus, o diminuare de 9,6%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în primele două luni ale anului 2026, un volum de 92 de unități, față de 225 de exemplare, în aceeași perioadă a anului trecut.

Totodată, vehiculele comerciale grele și autobuze au raportat o creștere de 37% a înmatriculărilor, în perioada de referință, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele, un salt de 44%.