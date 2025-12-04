Kimi Räikkönen și Nokian Tyres – două legende nordice, o potrivire perfectă

Nokian Tyres și pilotul de Formula 1 Kimi Räikkönen își unesc forțele pentru a duce brand-ul finlandez la nivelul următor și a încuraja recunoașterea acestuia în plan internațional.

Nokian Tyres este expertul global în anvelope concepute pentru condus în condiții extreme, o companie care a fost înființată și care își testează produsele în Nord. Și dacă este cineva care știe ce înseamnă să stăpânești zăpada, gheața, situațiile limită și presiunea, acela trebuie să fie chiar „Omul de Gheață”.

„Unele colaborări sunt pur și simplu firești, iar aceasta este una dintre ele. Kimi Räikkönen și Nokian Tyres au în comun același ADN: originile finlandeze, dorința de a face performanță și capacitatea de a evolua chiar și sub presiune. Ambii sunt făcuți pentru extreme, fie că e vorba de a se detașa în cadrul unui raliu sau de a conduce prin fenomene meteo imprevizibile”, spune Tiina Frazer, vicepreședinte Nokian Tyres pentru Brand, Marketing și Comunicare.

„Ne potrivim perfect și mă bucur să lucrez cu Nokian Tyres, un brand pe care l-am descoperit încă din vremea în care părinții mei mă duceau cu mașina la circuitele de karting, când nici nu aveam permis de conducere. Din punctul meu de vedere, Nokian Tyres este un brand finlandez emblematic și mă bucur să pot vorbi întregii lumi despre anvelopele excepționale pe care le produc”, adaugă Kimi Räikkönen.

Cunoscut la nivel global drept “Omul de Gheață” (”The Iceman”), Kimi Räikkönen este un pilot finlandez de Formula 1 și Campion Mondial în 2007 cu Ferrari. Cu o carieră care se întinde pe două decenii, el a concurat în 349 de Grand Prix, asigurându-și 21 de victorii și 103 prezențe pe podium.

Recunoscut pentru calmul său, stilul direct și abilitățile excepționale de condus, Räikkönen rămâne unul dintre cele mai importante nume din istoria motorsport-ului.

Scopul Nokian Tyres este de a face lumea un loc mai sigur prin reinventarea anvelopelor – și a modului în care acestea sunt produse – din nou și din nou: un loc mai sigur pentru a conduce, munci și trăi, acum și pentru generațiile viitoare.

Inspirară de moștenirea sa nordică, compania dezvoltă și produce anvelope premium pentru autoturisme, camioane și utilaje grele, cu sustenabilitatea în centrul tuturor operațiunilor sale. Rețeaua sa Vianor oferă servicii pentru anvelope și autovehicule.

Producătorul are aproximativ 3.800 de angajați, cu o cifră de afaceri de 1,3 miliarde euro în 2024 și conduce tranziția către o mobilitate mai inteligentă pentru oameni și afaceri. Nokian Tyres este listată la Nasdaq Helsinki.