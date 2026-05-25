Klass Wagen lansează RedyLease – alternativă la leasing; mentenanță completă: asigurări, revizii, anvelope, taxe, rovinietă și asistență rutieră

Klass Wagen lansează brandul RedyLease, o soluție alternativă la leasingul financiar și operațional tradițional. Produsul include mentenanță completă: asigurări, revizii, anvelope, taxe, rovinietă și asistență rutieră.

Potrivit unui comunicat, RedyLease permite schimbarea mașinii, ajustarea kilometrajului și închiderea contractului, oricând.

Companiile pot adapta rapid flota în funcție de proiecte, echipe sau sezonalitate. Este redus riscul financiar asociat deținerii de mașini și deprecierea lor în timp. România este piața principală de lansare, cu plan de extindere în Europa. Strategia Klass Wagen este de a deveni furnizor complet de mobilitate.

Prețurile pentru RedyLease pornesc de la 279 euro plus TVA pe lună, valoarea finală fiind influențată de modelul de mașină, durata contractului și limita de kilometri inclusă.

Flota disponibilă include aproximativ 80 de modele de autoturisme, cele mai solicitate categorii fiind crossoverurile și SUV-urile. Aproximativ 60% dintre vehiculele disponibile sunt hibride, iar compania poate integra și modele electrice în funcție de cererea din piață.

Potrivit reprezentanților Klass Wagen, interesul companiilor pentru vehicule electrice este în creștere, chiar dacă ritmul de adopție este încă influențat de dezvoltarea scazuta a infrastructurii la nivel național.

„În ultimii ani am observat o schimbare clară a modului în care companiile privesc mobilitatea. Predictibilitatea costurilor rămâne esențială, însă la fel de importantă a devenit libertatea de a adapta rapid flota fără procese complicate sau angajamente pe termen lung.

Pentru multe businessuri, mai ales într-o economie impredictibilă, mobilitatea trebuie să funcționeze ca un serviciu flexibil, nu ca un factor rigid, cu costuri ascunse și riscuri suplimentare”, declară Răzvan Vedel, chief mobility services officer, Klass Wagen.

Klass Wagen are în portofoliu aproximativ 7.000 de autovehicule, majoritatea cu vârsta medie între 1 și 2 ani. În 2025, grupul a lansat rețeaua Klass Wagen Autozentrum, dedicată vânzării de mașini rulate direct către consumatori finali din piețele europene.

Compania, prezentă în România, Portugalia, Ungaria, Austria și Germania, a dezvoltat în ultimii ani un ecosistem integrat de mobilitate. Acesta include servicii de închirieri auto pe termen scurt, abonamente auto, înlocuire auto și vânzare de autoturisme rulate prin rețeaua Klass Wagen Autozentrum. RedyLease completează această strategie și răspunde unei nevoi tot mai evidente în piață: flexibilitatea.

